He Whakakitenga Hou: Ko Nga Metara I Kitea i Te Wero Tawhito Nga tupuni Te Maramatanga a Astrophysics ki te Ao

Kua kitea e nga tohunga aarangi he kitenga whenua e whakawero ana i to maatau mohiotanga o naianei mo te Ao. I te mahi tahi me te James Webb Space Telescope (JWST), kua kitea e nga kairangahau te nui ohorere o te whakarewa i roto i te tupuni 350 miriona tau noa i muri i te Big Bang. He nui nga paanga o tenei kitenga mo to tatou mohiotanga mo te Ao moata me te takenga mai o nga konganuku.

I muri tata mai i te Big Bang, ko te Universe ko te hauwai, te helium, me te nui o te lithium me te beryllium. Ko enei huānga ka kiia ko nga mea tuatahi e wha i runga i te ripanga o ia waa. Ko nga mea taumaha ake i te hauwai me te helium, e mohiotia ana ko nga konganuku i roto i te aorangi, he mea tino nui mo te hanganga o nga aorangi toka me te whanaketanga o te ora. Ko te hanga o nga konganuku ka puta i roto i nga whetu, ka waiho hei waahanga nui o to maatau mohio ki te whanaketanga o te Ao.

Ko te rangahau o nga tupuni tawhito tetahi o nga mahi tuatahi a te JWST. Na roto i te JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES), kua taea e nga kaiputaiao te mataki i nga tupuni moata, e whakamarama ana i to ratou konganuku. I roto i te pepa tata nei i tapaina ko "JADES: Carbon enrichment 350 Myr after the Big Bang in a hau-rich galaxy," ka korerotia e nga kairangahau te kitenga o te waro, te hāora, me te neon, i whakaarohia katoa he konganuku i roto i te horopaki o te arorangi i te wa e tirotiro ana i te tupuni tata ki te Ata Ataahua.

Ko enei kitenga ka whakahē tika i nga ariā o mua mo nga whetu III taupori kore whakarewa, nga whetu tuatahi i hanga i te Ao. Ko te kitenga o te waro me etahi atu konganuku i roto i tenei tupuni tawhito e kii ana ko nga whetu taupori III kaore i tino waatea i nga konganuku, he rereke ki nga whakapae o mua. Ko tenei kitenga ka wero i nga whakapono kua roa e mau ana, ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te mohio ki te Ao tuatahi.

Heoi ano, ka whakatupato nga kairangahau me whai whakaaro ki etahi atu whakamaramatanga. Tera pea ko nga tukunga kua kitea i ahu mai i etahi atu puna i roto i te tupuni, penei i te kohao pango nui, nga whetu AGB ranei. Me whakatewhatewha ano hei whakatau i te puna tika o nga konganuku kua kitea me te whakapumau i te hiranga i roto i to maatau maaramatanga ki te kukuwhatanga o te ao.

Ko tenei pakaruhanga e whakaatu ana i te kaha o te JWST me tona kaha ki te pana i nga rohe o te tirohanga. Ma te ako i nga tupuni tawhito me o ratou hanganga matū, ka whai matauranga nui tatou ki te takenga mai o te Ao me nga tukanga i puta ai te hanganga o nga whetu, nga tupuni, me te mutunga, te ora e mohio ana tatou.

P: He aha nga konganuku i roto i te aorangi?

A: I roto i te arorangi, ka tohu nga konganuku ki nga huānga katoa he taumaha ake i te hauwai me te helium.

P: He pehea te hanga o nga konganuku?

A: Ko nga konganuku ka hangaia i roto i nga whetu na roto i nga tikanga penei i te whakakotahi karihi me nga pahū supernovae.

P: He aha te mea nui o nga konganuku mo te hanganga o nga aorangi toka me te oranga?

A: Ko nga konganuku he mahi nui ki te hanga i nga aorangi totoka, toka penei i a Papa. Ka whai wāhi hoki ratou ki te hanganga matū e tika ana mo te whanaketanga o te ora.

Q: He aha nga whetu taupori III?

A: Ko nga whetu Taupori III nga whetu tuatahi i hanga ki te Ao. E whakaponohia ana he nui, he kore he konganuku.

