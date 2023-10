He Whakaaturanga Mīharo: Tirohia te Eclipse Marama Wahine e Turama ana i te Rangi Po

Hei te Rahoroi, ka whai waahi nga kaitirotiro rangi huri noa i te ao ki te kite i tetahi huihuinga whakahihiri i te rangi i te wa e tu ana tetahi wahanga marama i te atamira. Ko tenei whakaaturanga whakamataku ka whakaatu i te atarangi o te whenua e whakaatahia ana i runga i te marama, ka hanga he tirohanga whakamihi me te hopu.

Ko te ara eclipse puta noa i Uropi, Awherika, te nuinga o Ahia, me te uru o Ahitereiria, e tuku ana i te wheako tirohanga ahurei mo te hunga kei roto i tona huarahi. Mai i te 3:34 i te ahiahi ki te 4:52 i te ahiahi ET, ka kite nga kaitirotiro o enei rohe i tetahi tirohanga whakamiharo i te ahua o te marama ka "ngau" mai i a ia i te wa o te maramatanga o te marama. I tua atu, ka haere tahi te rourou penumbral i te huihuinga, ka iti te atahanga o te marama mai i te whakaata o te atarangi o waho o te whenua, e kiia nei ko te penumbra.

Ahakoa e kore te marama e huri whero penei i te wa o te rourou marama katoa, ka kitea tenei wahanga wahanga me te kore he taputapu taapiri. Ko Takuta Shannon Schmoll, te kaiwhakahaere o te Abrams Planetarium i te Whare Wananga o Michigan State, e whakaahuru ana i te hunga kaingākau ki te mea kei te noho ratou i te po o te Ao me te kite i te marama, ka maioha ki tenei ahuatanga. Heoi, ka taea e nga karu me nga kaitirotiro te whakaatu i te tirohanga tata me te taipitopito mo te hunga e rapu ana i te wheako rumaki ake.

Ko tenei huihuinga whakamihi i te taha o te marama o Oketopa, e kiia nei ko te marama kirehe mohoao, i mua hei whakatupato mo nga kaiwhai ki te aa i a ratou ano mo nga marama o te takurua kei te heke mai. Hei kite i te rourou marama, me tino ki tonu te marama, me te noho tahi o te ra, te whenua me te marama. Ka puta te rourou marama i te wa e haere ana te marama i roto i tetahi wahanga o te atarangi o Papa, engari ka puta te rourou katoa ina rukuhia te marama ki roto i te atarangi o Papa.

Ko te mea whakamiharo, ko te nuinga o nga wa ka puta takirua nga rourou marama, me te toharite e rua nga rourou marama ka puta ia tau. Ko te rourou penumbral tata nei i te marama o Haratua i atarua te marama i tana kuhu atu ki te atarangi o waho o te whenua, a, kare e tatari ana te rourou marama e whai ake nei tae noa ki Maehe 2024.

I roto i te taamuraa rahi o te mau ohipa i te ra‘i, e pinepine te mau haamaramaramaraa i te apee i te mau haamaramaramaraa o te mahana. Heoi, ka puta nga rourou marama i te wa e noho ana te marama i tona wahanga marama, engari ko nga rourou o te ra e tika ana ko te marama hou o te marama. Ko te rourou marama i tenei Rahoroi ka whai i nga wiki e rua i muri i te haruru o te ra i hanga he "mowhiti ahi" i te rangi i runga i Amerika.

Ko tenei whakaaturanga whakamiharo hei whakamaumahara ki te waahi o te tangata i roto i te whanuitanga o te ao. E ai ki a Takuta Schmoll, ko te kite i te atarangi o te marama he wheako whakahirahira e whakaatu ana i te tirohanga ki te ao nui atu i tua atu o to tatou ao. I tua atu, i te wa o te marama o te marama, he mea tika kia maataki i te waahi rongonui o Jupiter, Saturn, me Venus, ka pai hoki te rangi o te po.

Ahakoa ko te rourou marama o tenei Hatarei e tohu ana i te rourou whakamutunga o te tau 2023, he maha tonu nga huihuinga tiretiera hei tatari mo te toenga o te tau. Ko te ua o Orionid, ka kitea tae noa ki te 22 o Whiringa-a-rangi, he whakaaturanga whakamiharo i te rangi o te po. I tua atu, he maha nga tihi o te ua meteor hei tatari, tae atu ki nga Taurids ki te Tonga, ki nga Taurid ki te Raki, ki a Leonids, ki Geminids, me Ursids, puta noa i te marama o Noema me Hakihea.

Tirohia te tirohanga whakamihi o te rourou marama, awhi i te ataahua o te ao, ka ruku ki nga mea whakamiharo o te rangi o te po.

FAQ

1. He aha te rourou marama?

Ka puta te rourou marama i te wa e noho ana te marama ki tona wahanga marama, me te whakangao pai ki te ra me te Papa, ka taea e te atarangi o Papa tetahi wahi, kia whakapouritia katoatia ranei te marama.

2. He aha te rourou marama?

Ko te eclipse marama he wahanga tiretiera e haere ai te marama i roto i tetahi wahanga o te atarangi o Papa, ka puta he wahanga o te atarua, ka pouri ranei te marama.

3. Ka taea e au te kite i te wahanga marama o te marama kaore he taputapu motuhake?

Ae! Ka taea te kite i te maramatanga marama ma te kanohi tahanga. Heoi, ma te whakamahi i nga telescopes me nga tirotiro tirotiro ka taea te whakanui ake i te wheako tirohanga me te whakaatu i nga korero tino uaua.

4. Ahea te rourou marama e whai ake nei?

Ko te rourou marama e whai ake nei ko te rourou penumbral marama e kitea ana e nga kaititiro whetu i Amerika Te Taitokerau i te Maehe 25, 2024.

5. He aha etahi atu kaupapa tiretiera ka taea e au te tumanako atu?

I tua atu i te eclipse marama, he maha atu nga huihuinga tiretiera hei ngahau puta noa i te tau, tae atu ki nga ua meteor penei i nga Orionids, Southern Taurids, Northern Taurids, Leonids, Geminids, me Ursids. Ko enei ua meteor e whakaatu ana i nga whetu pupuhi puta noa i te rangi po.