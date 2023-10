Ko te Kaupapa LZ kei South Dakota kei mua i te reihi pouri o te ao

I te whai ki te kimi i nga mea pouri, ko te kaupapa LUX-ZEPLIN (LZ) i South Dakota kua puta ake hei toa. Tata ki te maero i raro i te mata i te Whare Rangahau Raro o Sanford (SURF) i Lead, South Dakota, LZ he whakamatautau mea pouri tino pai na te Tari Putaiao o te United States Department of Energy (DOE).

Ko nga hua tata mai i nga ra tuatahi e 60 o te rapunga kua tuu a LZ ki mua i era atu whakamatautau puta noa i te ao, tae atu ki era i Kanata, Korea, Haina me Uropi. Ko te kaikorero mo te kaupapa, a Takuta Chamkaur Ghag, e whakataurite ana i a LZ ki tetahi waka reihi kua oti te tino hanga, kei te pakaru i te rekoata tere o te whenua. Ko tenei paetae e tohu ana i te urunga ki roto i te rohe whakahura kore mo te kaupapa.

Ko te matū pouri, he matū karekau e whakaarohia ana he waahanga nui o te ao, kua roa e whakaporearea ana i nga kaiputaiao. Kare e pahekoheko ki te marama, he mea tino uaua te kite tika. Ko te kaupapa o te whakamatautau LZ ko te kite i nga taunekeneke onge noa i waenga i nga matūriki mea pouri me nga matū noa ma te whakamahi i te tank nui o te xenon wai e karapotia ana e nga kaitirotiro tairongo.

Ko te painga o te LZ kei roto i te pai ake o te maaramatanga me te whaainga xenon nui ake ki nga whakamatautau o mua. Ko tona waahi ki raro i te whenua ka whakaiti i te pokanoa mai i nga hihi o te rangi, kia tika ai nga inenga. Ko te angitu o te kaupapa i tenei wa ka tuu ki mua o te whakataetae o te ao ki te whakatuwhera i nga mea ngaro o te mea pouri.

FAQ:

Q: He aha te mea pouri?

A: Ko te mea pouri he ahua whakapae o te matū e whakaponohia ana ko te 85% o te papatipu katoa o te ao. Karekau e pahekoheko ki te marama, a, kua kitea autaki noa na roto i ona awenga aapapa i runga i nga mea ka kitea.

Q: He pehea te mahi a te whakamatautau LZ?

A: Ka whakamahia e te whakamatautau LZ tetahi tank nui o te xenon wai hei whainga mo te kite i nga taunekeneke i waenga i nga matūriki mea pouri me nga mea noa. Ina tukituki ana tetahi matūriki maata pouri ki te ngota xenon, ka puta he rama iti ka tuku irahiko, ka kitea e nga taputapu tairongo e karapoti ana i te tank.

P: He aha te LZ kei raro i te whenua?

A: Kei raro hohonu a LZ ki te whakamarumaru i te whakamatautau mai i nga hihi o te rangi, ka taea te whakararu i te kitenga o nga matūriki mea pouri. Ko te waahi i raro i te whenua he taiao marino ake mo nga inenga tika ake.