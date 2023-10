Nga Tikanga Hou mo te Whakamahi i nga toenga kai: He huarahi taumau

Ko nga kaiputaiao Pakeha, e mahi ana i te taha o nga kamupene me nga tautau, kua whakawhanakehia he taputapu tautoko whakatau-whakatau e whai ana ki te tautuhi me te whakanui i te kaha o nga toenga mahi kai. Ko tenei raupaparorohiko auaha kaore i te whakaaro noa i nga waahanga hangarau engari ka whai whakaaro ano ki nga ahuatanga ohaoha me te pumau, e huri ana i nga mahi whakatau i roto i te umanga ahuwhenua.

Ia tau, e hia miriona taranata o te kai ka pau, me nga hua me nga huawhenua e 45% o tenei mate. I te nuinga o te waa, ka mutu enei toenga ki roto i nga tuunga whenua, ka mahia ano hei kai kararehe. Heoi, ko te mea karekau i te mohio te nuinga ko enei hua-a-muri kei roto nga puhui ahumahi nui ka taea te tango me te whakamahi pai ake.

I raro i te kaupapa rangahau a te Pakeha Model2Bio, kua huihui tahi nga kaiputaiao, kamupene me nga tautau ki te hanga tauira mo te taputapu tautoko whakatau. Ma te whakamahi i nga tauira pangarau hou, ka taea e tenei taputapu te whakautu i nga patai tino nui e toru: he aha te mea ka puta mai i te toenga, me pehea te whakaputa ohaoha nui, a he aha nga paanga o te taiao me te paapori o nga huarahi hangarua e whakaarohia ana?

Ma te patu i enei korero, ka taea e te taputapu te tuku kupu tohutohu mo nga whiringa tino tauwhiro me te utu utu mo te whakaora rawa, matū, hiko mai i nga toenga hanga kai. Ma tenei ka whakatuwhera i te ao mo nga umanga kai-a-ahua, nga umanga whakahaere para, me nga umanga koiora.

Tamara Fernández Arévalo, he kairangahau i te pokapū hangarau kore-painga Ceit i Spain me te kairuruku o te kaupapa Model2Bio, e whakanui ana i te hiranga o te taputapu: "He maha nga wa karekau nga kamupene i te mohio ki te whakahaere i o raatau toenga i tua atu i te whakamahi hei whangai kararehe. Kei te pirangi matou ki te whakaatu i nga huarahi kanorau e taea ai te whakanui i enei toenga, penei i te whakaputa hiko mai i te koiora, te hanga hua taapiri ranei.

I te mea ka huri te ahua o te ao ki te iti ake o nga hua-a-kararehe, ka nui haere nga whiringa mo nga toenga kai ahuwhenua. Hei tauira, hei utu mo te whakamahi i te tiihi whey hei kai kararehe, ka taea te tango i nga pūmua mai i a ia hei taapiri i nga momo momo kararehe kore. Ko te toenga o te wai mai i tenei tukanga, he nui te huka, ka taea ki te fermented ki nga microorganisms. I te aroaro o te hāora, ko enei moroiti ka whakaputa hinu rite ki te hinu nikau. I te kore o te hāora, ka hangaia nga waikawa waro, ka taea te whakamahi hei whakaputa i te koiora.

Ko te taputapu tautoko-whakatau ka whai waahi nui ki te whakatau i te huarahi tino whai hua ohaoha me te pai o te taiao hei whai. Ma te mahi pera, ka taea te whakangao o nga hua e rite ana te hanga me te arorau ki o raatau uara maakete i te wa e whakaiti ana i o raatau tapuwae kaiao.

I roto i te ao e noho nui ana te oranga tonutanga, ko te whakawhanaketanga o tenei taputapu tautoko-whakatau e tohu ana i te ahunga whakamua nui ki te whakaiti i te ururua kai me te hanga ohanga porohita ake.

FAQs

He aha te kaupapa o te taputapu tautoko whakatau i hangaia e nga kaiputaiao Pakeha?

Ko te taputapu tautoko-whakatau e whai ana ki te tautuhi me te whakanui i te kaha o nga toenga whakangao kai ma te whai whakaaro ki nga mea hangarau, ohaoha, me te taumau. Ka tuku kupu tohutohu me pehea te whakahoki mai i nga rawa, matū, hiko mai i enei toenga i runga i te utu tino whai hua me te pai ki te taiao.

He aha te mea nui ki te rapu huarahi hou ki te whakamahi i nga toenga kai?

Ko te rapu huarahi auaha ki te whakamahi i nga toenga kai he mea nui na te mea ka whakaitihia te ururua me te whakanui i te uara o enei hua-a-muri. Engari kaua e makahia, hei kai kararehe ranei, ka taea te huri i enei toenga ki nga puhui ahumahi utu nui, ka whai waahi ki te ohanga toimau me te porohita.

He aha etahi tauira o nga whakamahinga rereke mo nga toenga kai ahuwhenua?

Ko tetahi tauira o te whakamahi rereke mo nga toenga kai ahuwhenua ko te tango i nga pūmua mai i te tiihi whey hei taapiri i nga momo momo kararehe kore. Ko te toenga o te wai mai i tenei mahi ka taea te whakawhanaunga ki nga microorganisms, ka puta he hinu e rite ana ki te hinu nikau i te aroaro o te hāora. I te kore o te hāora, ka hangaia nga waikawa waro, ka taea te whakamahi hei whakaputa i te koiora, me etahi atu tono.

He pehea te painga o te taputapu tautoko-whakatau i nga kamupene i roto i te umanga ahuwhenua?

Ko te taputapu tautoko-whakatau e whakarato ana ki nga kamupene ahuwhenua nga korero nui mo te whakahaere pai ake i o raatau toenga. E whakaatu ana i etahi atu huarahi hei whakakaha i enei toenga, penei i te whakaputa kaha mai i te koiora, te whakaputa hua taapiri ranei. Ma te awhi i enei mahi toimau, ka taea e nga kamupene te whakaiti i te para, te whakarei ake i o raatau tapuwae kaiao, ka kitea pea he rerenga moni hou.