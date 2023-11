A New Frontier: Te tirotiro i nga wero o te hanga Taone ki Mars

Kua whakaaro koe he aha te mea hei hanga i tetahi taone nui ki Mars? Ko te kaingākau ki te noho ātea kua mau i te hinengaro o te tini, engari he tokoiti kua tino uru ki roto i nga mahi whaihua me nga mea e kore e mohiotia e puta mai ana me taua mahi whakahirahira. I roto i ta raatau pukapuka, A City on Mars, Kelly me Zach Weinersmith ka haere ki runga i te haerenga whakaaro-whakaaro, he wero i nga korero tino pai e pa ana ki te noho whenua.

Ko tetahi o nga tino patai a nga Weinersmiths ko te mea ka taea e te tangata te tipu me te whakaputa uri ki te waahi. Ko te kore matauranga e pa ana ki nga paanga o te iti o te kaha ki te whanaketanga o te kopu me te koiora tangata he mea whakamiharo. I mua i te anga whakamua, he mea nui ki te mohio ki nga paanga o te noho mo te wa roa o te noho ki tetahi taiao tino rerekee i te whenua.

I tua atu, ka whakamarama nga Weinersmiths ki nga arai o te hanga kainga noho ki Mars, ki te Marama ranei. He mea whakamiharo, he iti noa nga mahere mo te noho roa mo te wa roa. Ahakoa he maha nga whakaaro mo te whakamahi i nga ngongo rangitoto me te arai regolith, kei roto te rewera i nga korero. Ko nga whakarara i tohia ki nga pakanga o mua o Uropi me te koroni ka waiho hei korero whakatupato, e whakaatu ana i te hiahia mo te tino takatu i mua i te eke ki tetahi kaupapa whakahirahira.

Ko te ture mokowhiti, he mea e warewarehia ana, ka kitea ano tona waahi i roto i te torotoro a nga Weinersmiths. Ko nga kaituhi e whakaatu ana i te whānuitanga o nga ture o naianei me nga hua ka puta mai i te kore e whai whakaaro. Ka whakaaro pea te hunga kaingākau ki te noho mokowhiti kei waho ratou i nga ture, ka kitea he pokanoa ranei, engari ka puta mai he paanga ohorere. Ko te tukinga i waenga i nga taangata motuhake e kii ana i nga kerēme i te waahi me nga iwi patu karihi ka ara ake te awangawanga mo te toenga ngoikore o te mana i roto i nga rohe o waho.

Puta noa i ta raatau pukapuka, ka hurahia e nga Weinersmiths tetahi tirohanga libertarian nui i roto i te hapori noho atea. Ahakoa he whakapoapoa te whakaaro mo te waahi ka mutu te koretake, kei tawhiti atu te mooni. Ko nga wero o te rapu kai, wai, me te hauora me ata whakaaro. E tika ana te aro a nga kaituhi ki te puta mai pea o nga taone nui o nga kamupene ki te waahi, kei reira nga hihiko hiko me te kore rawa o nga rawa e whakaata ana i nga wheako o mua o te Ao.

I tua atu, ko te keri asteroids mo nga rawa he ahua utu nui, engari kei te noho koretake te hua. Ka werohia e te Weinersmiths te whakaaro he nui te uara o te Marama, ka piki ake te tumanako o nga kaikeri pouri kua mau ki te kaha ki te tuku utu nui ki te whenua.

I roto i ta raatau karanga whakamutunga ki te mahi, ka tohe nga Weinersmiths mo te huarahi taahiraa-i-taahiraa. E whakapono ana ratou ki te whakanui ake i to maatau kaha ki te hanga whakaurunga whakamatautau ki runga i te whenua, ki reira ka taea e taatau te whakatutuki matawhānui i nga wero koiora, miihini, me nga mahi arorau. Ma te whakamahine i o maatau hangarau me o maatau mohiotanga, ka taea e tatou te whakaiti i nga tupono me te para i te huarahi mo te angitu a meake nei i runga i Mars.

Ko te hanga i tetahi taone nui ki Mars he tino whainga, e hiahia ana ki te rangahau kaha, ki te whakamahere tupato, me te aromatawai pono mo nga mea e kore e mohiotia. Ko te Taone i Mars he tino torotoro haere mo nga arai me hinga i mua i to urunga ki te hohonutanga o te waahi. I te wa e turaki ana te tangata i nga rohe o nga mea ka taea, he mea nui kia mahia e tatou ma te whai kawenga me te whakaaro.

FAQ

Q: Ka taea e te tangata te whakaputa uri i te waahi?

A: Ahakoa karekau he whakautu raima na te kore o nga rangahau whakawhanaunga iti, he mea nui te maarama ki nga paanga ka pa ki te whakaputa uri tangata i mua i te urunga ki te whenua whenua.

P: Me pehea e taea ai e tatou nga wero o te hanga kainga noho ki Mars?

A: Ahakoa kei te noho tonu nga whakaaro penei i te ngongo rangitoto me te parepare regolith, kei te ngaro nga mahere mo te noho roa o Mars, te Marama ranei. He mea tino nui te whakarite me te whakatutuki i nga mea e kore e mohiotia i mua i te haere ki tetahi kaupapa whakahirahira.

Q: He aha nga paanga o nga ture mokowhiti mo te whakataunga mokowhiti?

A: Me mohio te hunga kaingākau ki te noho mokowhiti ka pa ana nga ture o naianei ki nga mahi tuawhenua, a, ki te kore e aro ki aua mahi, kare he hua ka puta. He mea nui te patu i te taurite i waenga i nga kaupapa motuhake me nga ture o te ao.

P: Me pëhea te whakawhiwhinga mai i nga mea e hiahiatia ana i roto i nga whakataunga mokowhiti?

A: Ko nga wero o te rapu kai, wai, me te hāora i roto i te taiao tuawhenua me ata whakaaro. Ko te putanga mai o nga taone nui o nga kamupene me te koretake o nga rawa tino nui e tika ana kia mau tonu nga otinga.

P: Ko te keri asteroids he punanga rawa?

A: Ko te whai hua o nga asteroids maina kei te noho koretake, ka tautohetohehia te uara rawa o te Marama. Ko te tuhura i enei huarahi me whakauru nga aromatawai morearea matawhānui me te ata whakaaro mo nga hua ka puta.

P: He aha te huarahi e taunakitia ana mo te hanga taone ki Mars?

A: Ko nga Weinersmiths e tohe ana mo te huarahi taahiraa-i-te-taahiraa, timata mai i te hanga whare whakamatautau ki runga i te whenua e aro ana ki nga wero koiora, miihini, me nga mahi arorau. Ko tenei tukanga taapiri ka whakanui ake i to maatau angitu i roto i nga mahi whakataunga mokowhiti.