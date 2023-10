Ko te Asteroid “Kamo'oalewa” he tohu tohu mo te takenga mai o te marama

Ko tetahi rangahau i whakaputaina i roto i te Communications Earth & Environment kua kitea he taunakitanga hou e tohu ana ki tetahi hononga whakahirahira i waenga i te asteroid tata ki te whenua me to tatou marama. E mohiotia ana ko Kamo'oalewa, kei te huri haere tenei asteroid i roto i te 9 miriona maero mai i te Ao ia Paenga-whāwhā mai i tana kitenga i te tau 2016. Heoi, no te tau 2021 anake ka kitea e nga kaiputaiao tona ahua ohorere ki te marama.

Ko te kaituhi matua a Renu Malhotra, he kaiputaiao aorangi i te Whare Wananga o Arizona, e kii ana tenei tātaritanga hou ko te marama te puna pea o Kamo'oalewa, e whakamaoritia ana ki te "kohanga oscillating" i te reo Hawaii. Ko nga ahuatanga orbital motuhake o te asteroid i whakatewhatewha atu. Tuatahi, ka huri a Kamo'oalewa i te whenua, ahakoa ko te ra tona hoa. Tuarua, kare i rite ki te maha o nga mea tata ki te whenua he poto ake te ora, ko te matapae ka noho tata tenei asteroid ki te whenua mo nga miriona tau.

Ko te rangahau ano mo te hiranga o Kamo'oalewa ka kitea ko te toka marama o te asteroid te tuku marama me te whakaurunga. Na tenei kitenga ohorere i akiaki nga kairangahau ki te whakataurite i nga paanga o te asteroid ki runga i te marama, ki te tirotiro i nga taikaha o muri mai ka peia nga maramara marama ki roto i nga obita tata ki te whenua. I to ratou ohorere, ka kitea he hautanga o enei kongakonga toka ka eke ki nga waahi tawhiti huri noa i te ra, kaua ki te taunga ki te whenua, ki te hoki ki te mata o te marama.

Ko nga hua o enei kitenga kei tua atu i te takenga mai o Kamo'oalewa. Ka whakawhiwhia ki nga kaiputaiao nga maaramatanga nui ki nga asteroids tata-Earth morearea me te whakarei ake i to maatau mohio ki nga hihiko uaua i waenga i nga tinana tiretiera i roto i to tatou punaha solar. Mo te anga whakamua, ko te whainga o te roopu ki te hura i nga ahuatanga tika e pa ana ki te neke o te toka ki roto i tona obita o naianei me te tohu i te wa tika o te huihuinga paanga.

Hei whakamutunga, ko te kitenga o Kamo'oalewa ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te rangahau me te whakaara i nga patai whakahihiri e pa ana ki te hitori o te marama me te takenga mai o nga asteroids i to tatou takiwa ao.

FAQ

P: He aha te hiranga o te asteroid Kamo'oalewa?



A: He mea hirahira te asteroid Kamo'oalewa na te mea he rite te titonga ki te marama, e whai tohu ana ki nga kaiputaiao mo te takenga mai o te marama.

P: He aha te take i kiia ai a Kamo'oalewa he “taiao-a-papa” o Papa?



A: E kiia ana ko Kamo'oalewa te ahua o te aorangi no te mea e huri tata ana ki to tatou ao, ahakoa ko te ra tona hoa noho.

P: He aha nga ahuatanga ahurei o Kamo'oalewa i aro ki nga kaitoro arorangi?



A: I kumea mai nga Kaitirotiro whetu ki Kamo'oalewa na te rerekee o tana amiooo huri noa i te whenua me tana matapaetanga mo te wa roa e tata ana ki to tatou ao.

P: I pehea te whakatau a nga kaiputaiao he toka marama a Kamo'oalewa?



A: I tātarihia e nga Kairangataiao te rama i tukuna, i uruhia e Kamo'oalewa, i tohu ko tona hanganga he toka marama.

P: He aha nga hua o enei kitenga mo to tatou maaramatanga ki nga asteroids tata ki te whenua?



A: Ko nga kitenga e whakaatu ana i nga maaramatanga ki nga hihiko uaua o nga asteroids tata ki te whenua me te whakanui ake i to maatau mohiotanga ki o raatau aitua.

P: He aha nga mahi ka whai ake mo nga kairangahau?



A: Ko nga mahi e whai ake nei ko te tirotiro i nga tikanga i ahu mai ai ki te amioooo o Kamo'oalewa o naianei me te whakatau i te wa tika o te paanga i puta mai ai te maramara marama.