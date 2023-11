Ko te Taatari Hou e whakaatu ana i etahi atu utunga ngaro mo te ahanoa i tutuki ki te marama

He rangahau tata nei i whakahaerehia e nga kaitirotiro arorangi a Tanner Campbell, Adam Battle, Bill Gray, me ta raatau roopu kua whakamarama hou mo te mea ngaro i tuki atu ki te Marama i te Maehe 4, 2022. He rereke ki nga ariā tuatahi, ehara te mea i te taonga parapara kotahi. ka pakaru i runga i te paanga. Engari, tera pea kei te kawe he utunga taapiri, kaore i te mohiotia.

I timata tuatahi te haerenga o tenei taonga i te Maehe 2015 i te kitenga o te Catalina Sky Survey. I te tuatahi i whakaarohia he asteroid tata ki te whenua, i kitea ano e etahi atu kitenga he parapara mokowhiti. I muri iho ka whakatauhia he rerenga marama te ahanoa i te Hui-tanguru 2015, na nga kaitirotiro arorangi ki te whakapae koinei pea te tinana takirirangi Falcon 9 i whakarewahia e te NASA mo te miihana Deep Space Climate Observatory.

Heoi, i te nui ake o nga raraunga i kohia mai i nga rererangi rererangi o te whenua, ka kitea ko te huarahi me te raarangi waahi o te ahanoa e hono ana ki te miihana Hainamana Chang'e 5-T1 ki te Marama i Oketopa 2014. I roto i te ohorere ohorere, ka whakahē te Manatu o Haina. ko te kaupapa i ahu mai i ta raatau misioni. Heoi ano, ko te pepa hou a Campbell et al e kii ana ko te mea ko te tinana roketi Long March 3C mai i te kaupapa Chang'e 5-T1.

Ko te tukinga o te Marama ka puta he rua rerekee, he whakahē i nga tumanakohanga mo te atamira takirirangi kua pau. Na tenei i kii mai nga tohunga he nui ake te utu o te tinana roketi. Ko Mark Robinson, te kaitirotiro matua mo te Kaamera Awhiowhio Marama, i whakaatu te ahua ahurei o te rua rua me te whakataurite ki nga paanga o te rua mai i etahi atu tinana takirirangi.

Ahakoa karekau nga apiha Hainamana i uru mai, i kii te US Department of Defence's Space Command kaore ano te roketi i paopaohia i runga i te korero. Ko te kore o te marama e pa ana ki nga otaota mokowhiti me ona utu e whakaatu ana i te hiahia kia pai ake nga tikanga aroturuki a nga tari mokowhiti me nga kaiwhakarato whakarewa. Ko enei mahi ka aukati i te rangirua me nga tupono ka pa ki nga mea kore mohio i te waahi. Ma te nui ake o nga korero mo te maha me te ahua o nga utu i runga i te kaipuke ka taea te whakatika i enei take me te whakarite kia pai ake te torotoro mokowhiti me nga haerenga a meake nei.

FAQ

P: He aha te mea i tukituki ki te Marama?



A: Kua whakatauhia e nga Kairangirangi ko te mea ko te Roa Maehe 3C roketi tinana mai i te miihana Hainamana Chang'e 5-T1 ki te Marama.

P: I mauria e te taonga he utu taapiri?



A: Ae, e kii ana te rangahau o mua tata nei kei te kawe te taonga i tetahi utu taapiri kaore i te korerohia, e whakamarama ana i te hanganga o te rua rua i runga i te paanga.

P: He aha te take i rangirua ai te tuakiri o te mea?



A: I te tuatahi ka whakahē te Manatū Hainamana o Tawahi i te tuatahi ko te kaupapa i ahu mai i ta raatau kaupapa, ka puta te koretake me te whakaaro. Heoi, na nga tātaritanga me nga raraunga o muri mai i whakapumautia tona takenga mai.

P: He aha nga paanga o tenei huihuinga?



A: Ko tenei raruraru e whakaatu ana i te hiranga o te whakawhanake i nga tikanga aroturuki pai mo nga tari mokowhiti me te whakarewa i nga kamupene ki te karo i te raruraru me te whakarite i te haumaru o te torotoro mokowhiti. E whakaatu ana hoki i te hiahia kia marama ake te whakaatu i te maha me te ahua o nga utu utu kei runga waka.