Ko te Hangahanga o te Pūmua Condensates i roto i nga Neurons Receptor Touch

Ka whai wāhi nui te pa ki to tatou oranga tinana, whatumanawa me te oranga hapori. He mea nui mo te whakakotahitanga o te tairongo, te whakaputa kare-a-roto, me te whanaketanga hinengaro. Ko te kaha ki te kite i te pa ka taea e tatou te hanga hononga ki etahi atu me te mohio ki te ao huri noa ia tatou. Engari me pehea te mohio me te tuku i nga kaha miihini i roto i o tatou tinana?

Ko tetahi rangahau tata nei i whakaputaina i roto i te Nature Cell Biology e nga kairangahau mai i ICFO me IRB Barcelona kua whakamarama i te tikanga e whakamaarama ai te pūmua ki te whakawhiti mai i te wai ki te ahua totoka i roto i nga neurons receptor pa. Ko te condensates pūmua he matatini biomolecular e whai wāhi ana i roto i nga momo tukanga whaiaroaro me te pathological.

I arotahi nga kairangahau ki te pūmua e kiia nei ko MEC-2, ko te kawenga mo nga miihini membrane me te mahi hongere katote. I kitea e ratou ko te MEC-2 te hanga condensates i roto i nga neurons receptor pa. Na roto i nga tikanga whakaata me nga tikanga molecular microscopy, e rua nga taupori rereke o MEC-2 i kitea e nga kairangahau: he puna wai e tata ana ki te tinana o te pūtau hei awhina i te kawe, me te taupori pakeke penei i te totoka i roto i nga neurite tawhiti e mau tonu ai te kaha miihini i te wa e pa ana.

Ko etahi atu whakamatautau i whakaatu i nga tikanga ngota i muri i te tukanga whakapoapoa me te whakarereketanga o nga ahuatanga miihini o te condensates i roto i te waa. I kitea ano e nga kairangahau ko tetahi atu pūmua e kiia nei ko UNC-89 e whakatairanga ana i te pakaritanga o nga condensates MEC-2, e arai ana ki te huri i o raatau mahi koiora.

Ko enei kitenga e whakaatu ana i te maaramatanga ki te mahi a te condensates pūmua i roto i te mechanotransduction, ka huri nga pūtau i nga whakaoho miihini ki te mahi hiko. Ko te whakawhiti mai i te wai ki te ahua totoka ka huri i te mahi o nga condensates, e taea ai te whakauru me te huri o nga tohu miihini i te wa o te miihini.

Ko te mohio ki te mahi o te condensates pūmua ka whai hua nui mo te whanaketanga o nga rongoa me nga maimoatanga auaha. Ka awhina pea ki te tautuhi i nga korero irapoo e pa ana ki nga whakawhitinga pakari i roto i te hauora me te mate, me te whakarato i nga tirohanga mo nga mate neurological.

Puna: Nature Cell Biology (kaore he URL e whakaratohia)

Nga wehewehe:

– He pūmua pūmua: He matatini biomolecular e hanga ana i nga hanganga rite-wai ki roto i nga pūtau.

– Mechanotransduction: Ko te tukanga e huri ai nga pūtau i te whakaongaonga miihini ki te mahi hiko.

– Te pakaritanga o te pakari: Ko te whakawhiti o nga kondensate mai i te ahua wai ki te ahua totoka.

– Mechanosensation: Te tirohanga o nga kaha miihini a nga pūtau.