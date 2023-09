Te Hiranga o te Korikori Tonu hei Pumau i te Tikanga Ora

Ko te mahi i nga wa katoa ka whai waahi nui ki te pupuri i te oranga oranga. Ko te whai i nga mahi whakakori tinana i runga i nga tikanga he maha nga painga mo te tinana me te hinengaro. Mai i te whakahaere taumaha ki te whakapai ake i te hauora hinengaro, he mea nui te whakauru korikori tinana ki roto i nga mahi o ia ra.

Ko te korikori te tikanga ko tetahi nekehanga tinana e hiahia ana kia mahi nga uaua me te arahi ki te piki haere o te ngakau. Ka puta mai i roto i nga momo momo, penei i nga mahi mate ngakau penei i te omaoma, te eke paihikara, te kauhoe ranei, tae atu ki nga mahi whakangungu kaha penei i te hiki taumaha me te mahi whakangungu aukati.

Ko tetahi o nga painga nui o te mahi i nga wa katoa ko te whakahaere taimaha. Ko te mahi whakakori tinana ka awhina i te tahu kaarai, na reira ka awhina i te whakaheke taumaha, te tiaki taumaha ranei. Ka awhina ano hoki ki te aukati i te whakawhanaketanga o nga mate tawhito, penei i te mate ngakau, te toto toto tiketike, me te mate huka.

I tua atu, ka whai hua te korikori tinana ki te hauora hinengaro. Ka tukuna e ia nga endorphins, e mohiotia ana ko nga homoni "feel-good", ka taea te whakaiti i nga tohu o te pouri me te awangawanga. Ko te korikori tinana i ia wa ka awhina i te whakapai ake i te kounga o te moe, te whakanui i te mahi hinengaro, me te whakanui i te ahua me te kiritau.

Ki te kokoti i nga painga o te korikori tinana, e taunaki ana kia uru atu ki te 150 meneti te iti rawa o te mahi aerobic ngawari, 75 meneti ranei mo te mahi kaha ia wiki. He mea nui ki te whiriwhiri i nga mahi e pai ai te tangata ki te whakanui ake i te rite me te u ki tetahi tikanga whakakori tinana.

Hei whakamutunga, he mea nui te korikori tinana mo te pupuri i te oranga oranga. He maha nga painga o te hauora tinana me te hinengaro, tae atu ki te whakahaere taumaha, te aukati i nga mate, te whakapai ake i te ahua, me te whakapai ake i te mahi hinengaro. Ko te whakauru korikori tinana ki roto i nga mahinga o ia ra ka tino pai ake te oranga me te kounga o te oranga.

Nga wehewehe:

– Korikori: Ko nga nekehanga tinana e hiahia ana ki te mahi uaua me te whakapiki i te tere o te ngakau.

– Endorphins: Nga matū ka tukuna i roto i te roro hei whakaiti i te mamae me te whakanui i te ngakau.

Rauemi:

– National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases

– Mayo Clinic