Ko te Akoranga Hou e whakaatu ana i nga mea o mua kua ngaro na te huringa o te rangi

Kua whakamaramatia e tetahi rangahau hou mo te ngaronga ngaro o te roopu kararehe o te moana e kiia nei ko te Malvinoxhosan biota mai i te tuawhenua tawhito o Gondwana. Mo nga rau tau, ka pohehe nga kaiputaiao i te ngaro ohorere o enei mea noho wai, i tupu tata ki te 390 miriona tau ki muri. Heoi, kua whakatauhia e tetahi roopu kairangahau he waahi nui te huringa o te rangi i to ratou mate.

I roto i ta raatau rangahau, i whakaputaina i te Earth-Science Reviews, i tirotirohia ano e nga kaiputaiao nga rau o nga parapara o te Malvinoxhosan biota. E ai ki a ratou kitenga ko te hekenga o te taumata o te moana, na te huringa o te rangi, he kino te pa ki enei kararehe o te moana. Ahakoa ko te hekenga o te taumata wai ake ehara i te take tika mo to ratou ngaronga, i puta mai nga huringa huarere nui kaore i taea e te koiora Malvinoxhosan te urutau.

Ko tetahi o nga tino paanga o te hekenga o te moana ko te pakaruhanga o nga au o te moana huri noa i te Pou o te Tonga, ka mutu ka pakaru nga "aapara waiariki porowhita." Na enei arai i uru te wai mahana mai i te equator ki nga wai makariri o te tonga. Heoi, kua tipu te koiora o Malvinoxhosan ki nga wai matao, a, na te pakaru ohorere o to ratau kainga i ngaro ai. Ko te mutunga mai, ka hinga te katoa o te rauwiringa kaiao huri noa i te Pou Tonga.

Ko te hiranga o tenei rangahau e kaha ana i enei ra, me te whakaaro ki te raruraru kanorau koiora e pa ana ki a tatou i tenei wa. Ko te rangahau e whakaatu ana i te kaha o nga taiao polar me nga puunaha rauwiringa kaiao ki nga huringa o te taumata o te moana me te mahana. Ko te mea pouri, ko nga whakarereketanga ka puta ki enei puunaha rauwiringa kaiao e kore e taea te huri.

Ko tenei huihuinga mate tawhito e whakaatu ana i te ahua kino o to tatou ahuatanga o naianei. Ko nga whakarara i waenga i nga wa o mua me nga wa o naianei he mea whakapouri, ka waiho hei whakamaumaharatanga mo te hiahia ohorere ki te whakatika i nga huringa o te rangi me te tiaki i te toenga ngawari o nga rauwiringa kaiao o to tatou ao.

FAQs

Q: He aha te Gondwana?

A: Ko Gondwana he whenua nui mai i te 550 miriona tau ki muri ki te 180 miriona tau ki muri. Ko Amerika ki te Tonga o enei ra, ko Awherika, Arapia, Madagascar, Inia, Ahitereiria me Antarctica.

P: He aha te take i ngaro ai te koiora Malvinoxhosan?

A: E ai ki tetahi rangahau o tata nei ko te mate o te koiora Malvinoxhosan na te huringa o te rangi, inaa ko te hekenga o nga taumata o te moana i whakararu i to ratau kainga.

P: I pehea te paheketanga o nga taumata o te moana ki te koiora Malvinoxhosan?

A: Na te hekenga o te taumata o te moana i whakararu i nga ia o te moana huri noa i te Pou o te Tonga, i pakaru ai nga arai wera nui. Na tenei i hinga ai te puunaha rauwiringa kaiao i whakawhirinaki ai te Malvinoxhosan biota, i te mutunga ka mate.

P: He aha te hiranga o tenei rangahau?

A: Ko tenei rangahau e whakaatu ana i te kaha o nga taiao polar me nga punaha rauropi ki nga huringa o te taumata o te moana me te mahana. Ka noho hei whakatupato mo te paanga kore e taea te huri i te huringa o te rangi ki nga puunaha rauwiringa kaiao o mua me o naianei.