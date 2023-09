He Angaahi Dinosaur 150-Miriona-Tau-Tau-Tahi ka kitea ka hokona ki Paris

He kōiwi Camptosaurus kua tiakina pai, ko Barry te ingoa aroha, ka hokona ki Paris hei tera marama. I kitea i Wyoming, USA, i te tekau tau atu i 1990, na Barry James te kai-taiao i whakaora i te tuatahi, no reira tona ingoa. I tata nei, i riro mai i te taiwhanga Itari a Zoic te anga anga me te mahi ano i nga mahi whakaora. E 2000 mita te teitei me te 2.10 mita te roa, he tauira tino mau tonu a Barry, me te 5% o tona angaanga me te 90% o tona anga kōiwi katoa i tiakina.

E ai ki te Kaihokohoko a Alexandre Giquello ki te Hotera Drouot, ko te tino o Barry he mea tino kitea. He iti noa nga tauira Dinosaur i runga i te maakete toi, he iti noa nga hoko ka puta puta noa i te ao ia tau. Otirā, i te Paenga-whāwhā o tēnei tau, i hokona he kōhiwi hiato o te Tyrannosaurus Rex nui, e 293 nga koiwi i riro mai i nga momo T-Rex e toru, i hokona mo te $9.4 miriona i te hokohoko i Zurich. E whakaatu ana tenei i te nui o te hiahia me te uara ki runga i aua momo parapara.

Ko te Camptosaurus he mokoweri herbivorous nui i noho i te mutunga o te Jurassic ki nga wa o mua o Cretaceous. Ko te utu hokohoko a Barry e tumanakohia ana ka eke ki te 1.2 miriona euros ($1.98 miriona), ko te onge me te tino penapena ka whai waahi ki tona uara. Ko tenei hokonga he whai waahi mo nga kaikohi me nga kaikohikohi paleontology ki te whiwhi i tetahi waahanga whakamiharo o te hitori. Ka whakaatuhia te kōiwi i mua i te hokohoko, ka taea e te hunga whai whakaaro kia miharo ki tenei mea whakamiharo 150 miriona tau te pakeke.

Rauemi:

- Reuters

– ABC News