Kua kitea e tetahi roopu kaitirotiro arorangi - e kii ana kua kitea e ratou te pakaru o te reo irirangi tino tawhiti kua kitea. Ko te pakarutanga, i kitea tuatahitia i te Hune 2022 e te karu a Ahitereiria Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), e whakaponohia ana i ahu mai i te roopu o nga tupuni hanumi. Ko te pūngao i tukuna i te wā o tēnei takahanga ā-ao e kiia ana he rite ki te 30 tau o te katoa o te tukunga o te ra, ka whakapoapohia ki te hautanga o te mirihakona.

Ma te whakamahi i te maha o nga rihi e hono ana ki te karu irirangi, ka taea e nga kairangahau te whakaiti i te puna o te pakaru o te reo irirangi. Na ka whakamahi ratou i te Telescope Tino Nui a te European Southern Observatory's Very Large Telescope ki te rapu i te tupuni i puta mai ai te pakaru. Ko tenei kitenga ko te wa tuatahi ka kitea he pakarutanga penei he tawhito me te tawhiti atu i te pakaru o te reo irirangi tere i kitea i mua.

Ko nga paoho tere o te reo irirangi, he puhoi poto o te tukunga reo irirangi kaha, kua pohehe nga kaitoro arorangi mo nga tau. Ahakoa tata ki te 50 kua tohua i tenei wa, e whakapono ana nga kaiputaiao he mano ano etahi atu e tatari ana kia kitea. I tua atu, ko te rangahau e kii ana ka taea e enei pakaru te whakarato i nga matauranga nui ki te ine i te papatipu o te ao.

Ko nga tikanga o naianei e whakamahia ana ki te whakatau tata i te papatipu o te ao kua puta nga hua taupatupatu e wero ana i te tauira paerewa o te aorangi. Heoi, ko nga kairangahau i muri i tenei kitenga e kii ana ma te ako i nga pupuhi reo irirangi tere ka awhina i te whakakii i nga waahanga ngaro o te panga. Ina koa, ma te mataki i enei pakaruhanga, ka taea e nga kaiputaiao te ine i te mea "ngaro" i waenga i nga tupuni me te mohio ki te papatipu o te ao.

E ai ki a Ahorangi Ryan Shannon, he kaiarahi takirua o te rangahau, neke atu i te haurua o nga mea noa e tumanakohia ana i te ao kei te ngaro. E whakaponohia ana kei te waahi i waenganui i nga tupuni tenei matū, engari na te rerehua me te wera he uaua ki te kite ma te whakamahi i nga tikanga tikanga. Ko nga kitenga a te roopu e rite ana ki nga mahi a Jean-Pierre Macquart kaitirotiro arorangi o Ahitereiria, nana nei i whakaatu i te tau 2020 ko te kaha ake o nga pahū reo irirangi i tawhiti e whakaatu ana i nga hau kare i waenga i nga tupuni.

Ko tenei kitenga hou e whakapumau ana i te kaha o te pakaru o te reo irirangi tere ki te ao me te whakaatu i te hiranga pea mo te ako i te hanganga o te ao. Heoi, e whakaae ana te roopu ka eke pea te reanga o naianei o nga telescopes ki o raatau rohe ki te kite i nga pakarutanga tawhiti atu. A meake nei, ka hiahiatia nga taputapu kaha ake hei hura i nga mea ngaro o enei ahuatanga o te ao.

