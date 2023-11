Nga Toka Mokowhiti Hou i Kitea ake nei, Kua Whakaturia ki te Whiz na te Ao

Kua kitea e te NASA e rima nga asteroids e matapaetia ana ka tutaki tata ki te Ao a nga ra e haere ake nei. Ko enei taonga o te rangi, te rahi me te tere, e whakarato ana i nga whai waahi nui mo nga kaiputaiao ki te ako i te hihiri me te whanonga o nga asteroids.

Ko tetahi o nga toka mokowhiti tino whakahirahira ko Asteroid 2023 VW5. Ko te whanui o te 89 putu, he tino nui tenei asteroid. E tukituki ana i te waahi i te tere whakamiharo tata ki te 40,269 kiromita ia haora. I roto i tona tata tata, ka haere mai i roto i te tawhiti o 1.7 miriona kiromita i to tatou palaneta.

Ko tetahi atu asteroid rongonui ko Asteroid 2023 WV. Tata ki te 51 putu te whanui o tenei toka mokowhiti ka haere ma te whenua i te ra ano ko Asteroid 2023 VW5. Ka kawea mai e tana orbit ki te tata ki te 879,000 kiromita, i te wa e tere ana i te tere o te 50,598 kiromita ia haora.

Ko enei huihuinga tata ka whai waahi nga kaiputaiao ki te kohi korero mo nga titonga, nga ahua, me nga huarahi o enei asteroid. Ma te ako i enei taonga tiretiera, ka taea e nga kairangahau te mohio ki o raatau takenga mai me o raatau riri ka pa mai ki to maatau ao.

