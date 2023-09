Fibonacci Spiral Whakamahia mo te Whakaterenga Marama

By

Kua whakawhanakehia e nga Kairangataiao tetahi tikanga hou mo te whakatere marama, ma te whakamahi i te torino Fibonacci ki te tatau i nga tawhā tino pai mo te punaha penei i te GPS i runga i te Marama. Ko te huarahi auaha e awhina ana ki te whakahou ake i te whakatere waka a-marama, me te tuku mapi tika ake i runga i te ahua ellipsoidal ahurei o te Marama.

Ko Kamilla Cziráki, he tauira matawhenua mai i te Whare Wananga o Eötvös Loránd, i mahi tahi me Ahorangi Gábor Timár ki te whakamahi i te tikanga a te tohunga pangarau Fibonacci ki te urutau i te punaha GPS o te Ao mo te Marama. I whakaputaina o raatau kitenga i roto i te pukapuka Acta Geodaetica et Geophysica.

I te wa e whakareri ana te tangata ki te hoki ki te Marama, ka aro ki te rapu tikanga whakatere marama. Ko te ahua pea ka awhinahia nga waka a-marama e te punaha whakatere peerangi rite ki te GPS i runga i te whenua. Heoi, karekau nga punaha GPS o naianei e whakaaro ki te ahua o to tatou aorangi, engari ka whakamahia he ellipsoid hurihuri e pai ana ki te geoid.

Hei whakamahi i nga otinga rorohiko GPS ki te Marama, me tautuhi nga tawhā motuhake. Ko te ahua o te ellipsoid e pai ana ki te mata o te Marama me nga toki ahua-nui me nga toki iti-iti. Ko te ahua o te Marama ehara i te tino porowhita engari ka taea te tata hei ellipsoid hurihuri.

I roto i ta raua rangahau, i tatauhia e Cziráki raua ko Timár nga tawhā o te ellipsoid hurihuri e tino pai ana ki te ahua ariā o te Marama ma te whakamahi i te putunga korero e kiia nei ko te selenoid marama. I whakamahia e ratou te awheawhe Fibonacci ki te whakarite i nga tohu tauira ki te mata o te Marama, me te whakanui haere i te maha o nga tohu tauira hei whakapumau i nga uara tawhā.

Ko te torino Fibonacci, he tikanga i whakaritea e te tohunga mathematician Leonardo Fibonacci, i whiriwhiria na te mea ka taea te whakatinana me te waehere ngawari me te whakarato i nga hua tika. Kua whakamahia ano tenei tikanga ki te whenua, e hanga ana i te ahua pai o te WGS84 ellipsoid e whakamahia ana e GPS.

Ko tenei huarahi hou mo te whakatere a-marama e mau ana i te oati mo nga miihana torotoro a-marama a meake nei, ka nui ake te mapi i runga i te ahua ahurei o te Marama. He tohu nui mo te whakahou i nga punaha whakatere waka a-marama me te whakapai ake i to maatau mohiotanga ki te mata o te Marama.

Tohutoro: “Nga tawhā o te ellipsoid marama tino pai i runga i te tauira selenoid a GRAIL” na Kamilla Cziráki me Gábor Timár, 27 Pipiri 2023, Acta Geodaetica et Geophysica. DOI: 10.1007/s40328-023-00415-w