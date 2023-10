Ka kitea e nga Kairangirangi te pupuhi ngaro o nga ngaru reo irirangi mai i te 8 piriona tau ki muri

He purongo tata mai i te CNN.com e whakaatu ana he mea whakamiharo te kitenga a nga kaitirotiro arorangi - te kitenga o te pakaruhanga ngaro o nga ngaru reo irirangi kua roa e 8 piriona tau kua tae ki te whenua. Ko enei pupuhi reo irirangi tere (FRB) ehara i te mea tino tawhiti noa, engari he tino hihiko.

Ko nga FRB he pupuhi kaha o nga ngaru reo irirangi e mau ana mo nga manomano noa. Ko te takenga mai kaore i te tino mohiotia, engari e whakaponohia ana he kanapa o nga ngaru irirangi. Ko etahi o nga FRB kua kitea he rereke te roa o te roa, me etahi e whakaatu ana i nga pakaru-iti mo nga moroiti hekona noa, ko etahi ka tohe mo etahi hēkona.

Ko te FRB tino tata nei i kitea, e kiia nei ko FRB 20220610A, kua tohua ki tetahi punaha tupuni kaihautu uaua me te uara huringa whero 1.016 ± 0.002. Ko te puna o enei FRB kua roa e noho ana hei kaupapa mo nga whakaaro me nga ariā, me etahi e kii ana ko te hua o te tukinga o te pulsar ki nga asteroids i roto i nga punaha whetu tawhiti.

Kua whirinaki nga tohunga wheturangi ki nga karu irirangi penei i te raupapa ASKAP i Ahitereiria ki te Uru ki te whai me te ako i enei pahūtanga o te rangi. Ko te huinga ASKAP he mahi nui ki te kimi i te Pipiri 2022 FRB, hei awhina i nga kairangahau ki te whakatau i tona takenga mai. Ko nga tirohanga whai muri i te whakamahi i te Telescope Tino Nui a te European Southern Observatory's Very Large Telescope i kitea ko te puna tupuni o te FRB he tawhito me te tawhiti atu i etahi atu puna FRB i kitea i mua, he waahanga pea o te roopu hanumi o nga tupuni.

Ko nga Kairangahau o Te Whare Wananga o Tokyo i tuhi i nga ritenga whakamere i waenga i nga FRB me nga ahuatanga taiao penei i te rū whenua me te mura o te ra. Ahakoa e whakaatu ana nga FRB i nga rereketanga nui mai i nga mura o te ra, he rite tonu ki a raatau nga rū whenua. Ko tenei kitenga e tautoko ana i te ariā ko nga FRB na nga "whetu whetu" ka puta ki te mata o nga whetu neutron. Ko te mohio ki te whanonga o nga mea tino kiato me nga ahuatanga o te ahupūngao karihi ka tino awhinahia e te rangahau ano mo nga FRB.

He mea ngaro tonu te take o nga FRB, ahakoa kua whakapaetia he takenga mai pea etahi o enei pakarutanga. Heoi ano, e kii ana te ariā e mau tonu ana ko etahi o nga FRB ka tukuna e te aukumetari, he whetu neutron me nga papa autō tino kaha.

He mea whakamiharo, ko te kitenga o te FRB 8 piriona tau te pakeke ka awhina pea ki te whakaoti i te mea ngaro o te mea ngaro o te ao. E whakapono ana nga kaiputaiao ko te haurua o nga mea e tika ana kia noho ki te ao nui i tenei ra kei te ngaro pai. Ko tenei "mea ngaro" he mea hanga he baryons, he mea hanga noa i nga protons me nga neutrons. I te wa e haere ana nga FRB i nga tawhiti tawhiti, ka marara o ratou hihi e tenei mea ngaro. Ma te ine i nga tawhiti ki etahi FRB, ka taea e nga kairangahau te whakatau i te kiato o te ao me te kimi pea i tana mea baryonic e ngaro ana.

Puna: CNN.com, Pūtaiao Direct, The New Scientist, SciTechDaily, Space.com