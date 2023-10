Ka hurahia e nga Kairangirangi nga Mea ngaro o nga Putanga Irirangi Tere: Mahere i te Ao

Kua kitea e nga Kairangirangi tetahi kitenga whakahihiri e whakamarama ana i te ahuatanga pohehe e kiia nei ko te tere irirangi pakaru (FRBs). He rangahau tata nei i whakaputaina i roto i te hautaka Science e whakaatu ana ko nga ngaru reo irirangi mai i te FRB 20220610A, tetahi o nga FRB tino tawhiti me te hihiko kua kitea, he 8 piriona tau te roa ka tae ki te whenua.

Ko nga FRB he pupuhi kaha o nga ngaru reo irirangi he hautanga noa iho o te mitamano hēkona, he uaua ki te ako. Ko te takenga mai o enei uira o te ao kua roa e noho ngaro tonu ana mai i te kitenga o te FRB tuatahi i te tau 2007. Heoi, na te ahu whakamua o te hangarau me te whakamahinga o nga karu irirangi i taea ai e nga kaiputaiao te kimi me te whai i nga rau o enei FRB puta noa i te whanuitanga o te ao.

Ko te pakarutanga o te patai, ko FRB 20220610A, i tukuna te nui o te kaha e rite ana ki tera i tukuna e to tatou ra i roto i nga tau 30 tino miharo, ahakoa te wa poto. Ko tenei kitenga e whakaatu ana i nga whakaaro nui mo te mana whakamiharo me te kaha o enei ahuatanga o te rangi.

Ma te whakamahi i te huinga o te Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) irirangi irirangi karu me te European Southern Observatory's Very Large Telescope (VLT) i Chile, ka taea e nga kaitirotiro arorangi te tohu i te waahi tika o te FRB me te whakatau i tona puna tupuni. I kitea e ratou i ahu mai te pakarutanga i te roopu e rua, e toru ranei nga tupuni hanumi, kei reira nga whetu hou e hanga ana. E hāngai ana tenei ki nga ariā o naianei e kii ana ka ahu mai nga FRB i nga pahūtanga o nga mea tino hihiko e kiia nei ko te magnetars, ka puta mai i nga pahūtanga whetu.

Ko tenei rangahau whakamohio whenua ehara i te whakaatu noa i te ahua o nga FRB engari ka whakaatu ano hoki i tetahi tikanga hou mo te tirotiro i nga mea ngaro i te ao. Ma te ine i te take i waenga i nga tupuni e kore e taea te korero mo te whakamahi i nga tikanga tikanga, ka whakapono nga kaiputaiao ka taea e nga pupuhi reo irirangi tere te whakaatu i nga tirohanga ahurei ki te hanganga me te hanganga o te ao.

Ko nga ahunga whakamua i roto i nga telescope reo irirangi, kei te hangaia i tenei wa i Awherika ki te Tonga me Ahitereiria, e mau ana te oati kia kitea nga mano tini atu o nga rerenga reo irirangi tere. Ma te mapi i enei pakaru me te tātari ake i o raatau taonga, ka whai nga kaitirotiro arorangi ki te wetewete i nga mea ngaro o te ao me te whakautu i nga patai hohonu mo te aorangi.

FAQ

He aha te pakaru o te reo irirangi tere (FRBs)?

Ko nga pupuhi reo irirangi tere ko nga pupuhi kaha o nga ngaru reo irirangi e mau ana he hautanga noa o te mirihakona. Ko te takenga mai kaore i te mohiotia tonutia, ka puta mai he hikoi tere puta noa i te ao.

I kitea i hea a FRB 20220610A?

I kitea te FRB ma te whakamahi i te Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) karu irirangi kei te Uru o Ahitereiria.

He aha te takenga mai o nga FRB?

Ko nga ariā o naianei e kii ana ka puta mai pea te pakaru o te reo irirangi i nga taonga hihiko e kiia nei he magnetars, na te pahūtanga o nga whetu.

Me pehea e taea ai e te pahū reo irirangi tere te kite i nga mea ngaro o te ao?

Ko nga pakaru o te reo irirangi tere he mana motuhake ki te "kite" i nga rawa katote i waenga i nga tupuni, ka whakawhiwhia ki nga kaiputaiao he tikanga ki te ine i te mea karekau e kitea mo te whakamahi tikanga noa.

He aha te hiranga o tenei kitenga?

Ko tenei rangahau whakamohio whenua kaore i te ahu whakamua i to maatau mohiotanga ki nga paoho tere o te reo irirangi engari he maarama ano ki nga mea ngaro ngaro o te ao me te hanganga o te ao whanui.