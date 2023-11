Ko nga Kairangataiao e titiro ana ki te Asteroid 525229

By

Ko nga kaiputaiao o NASA kei te aro turuki i tetahi asteroid e kiia nei ko 525229 (2004 UU1), ka tata ki te whenua apopo. Ko te roa o te 620 putu te roa, ko tenei toka nui mokowhiti he whakatuma mo to tatou ao, e tika ana kia ata tirohia me te tātari. Ki te tata tata ki te whenua o te 4.8 miriona kiromita, ko tona tere tere e kiia ana ko te 62,739 kiromita ia haora.

Ko tenei asteroid, he wahanga o te roopu Apollo, i kitea tuatahitia i te Oketopa 23, 2004, a, no nga ra tata nei i kitea i te Oketopa 28, 2023. Ko nga asteroids Apollo, i tapaina ai tenei roopu, i kitea tuatahitia i nga tau 1930 e te tohunga arorangi Tiamana. Karl Reinmuth me te mau i te ingoa o te asteroid 1862 Apollo.

Ko nga asteroids neke atu i te 492 putu te rahi e kiia ana he morearea, e ai ki ta NASA. Ko nga asteroids Apollo, e mohiotia ana mo te tata ki to tatou ao, he nui te kino i puta i nga wa o mua. I te tau 2013, ko te meteoro rongonui o Chelyabinsk, no tenei roopu hoki, i pakaru i Ruhia, tata ki te 1,500 nga tangata i whara na te karaehe pakaru mai i nga matapihi pakaru.

Ahakoa karekau e taea te whakaaro ki te aukati i te tukinga asteroid ki te whenua i te wa whakamutunga, ka taea te mahi tupato i mua ki te tiaki i to tatou ao. Kei te aro turuki tonu a NASA me etahi atu tari mokowhiti i nga asteroids me te whakawhanake rautaki hei whakaiti i nga tupono ka pa mai.

FAQ:

P: He aha te ingoa o te asteroid e whaia ana e NASA?

A: Ko te asteroid e whaia ana e NASA ko te 525229 (2004 UU1).

P: Kia pehea te nui o te asteroid?

A: E 620 putu te roa o te asteroid, he rite ki te rahi o te whare nui.

P: Kei te whakaarohia he morearea te asteroid?

A: Ae, na tona rahi, e kiia ana he morearea te asteroid i te mea kua neke ake i te 492 putu, e ai ki te whakarōpūtanga a NASA.

P: No tehea roopu tenei asteroid?

A: No te roopu Apollo tenei asteroid, he waahanga o nga asteroids tata ki te whenua i kitea i nga tau 1930.

Q: Kua pakaru nga asteroids Apollo i mua?

A: Ae, i te tau 2013, na tetahi asteroid Apollo e kiia nei ko te Chelyabinsk meteor he nui te kino i Ruhia, i whara tata ki te 1,500 nga tangata.