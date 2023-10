Ko te NASA Aroturuki Asteroid Tirohanga e whakatata atu ana ki te whenua

Kei te aro turukihia e NASA te huarahi o te asteroid nui e kiia nei ko 1998 HH49. E kiia ana he rite te rahi o te whare i te 600 putu, ka rere tenei asteroid ma te whenua apopo, Oketopa 17th. Na te tata tata ki te 1.17 miriona kiromita, kua whakarōpūhia e NASA tenei asteroid he mea morearea na te rahi.

No roto i te roopu asteroids Apollo, e whakawhiti ana i te whenua me te whakatuma whakatuma, 1998 HH49 i kitea tuatahi i te Paenga-whāwhā 28, 1998. Ka haere i runga i te tere o te 53,233 kiromita ia haora. I aro mai te karaehe o nga asteroids Apollo i te tau 2013 i te pahūtanga o te meteoro Chelyabinsk, no tenei roopu, ki runga ake i te taone nui o Ruhia, Chelyabinsk, ka nui te kino me nga whara.

Hei arotake i te tupono o te paanga me te mohio ake ki te omio o enei asteroids tata ki te whenua, ka whakamahi a NASA i tetahi punaha maamaa e kiia nei ko Sentry II. Ma te kohikohi i nga tirohanga tika mo te waahi o te asteroid i te rangi, ka ripoatahia nga raraunga ki te Minor Planet Center, ka whangai i aua korero ki te Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS). Ka whakamahia e te CNEOS enei raraunga ki te whakatuu i te amiooo o te asteroid ki te huri i te Ra.

Ka whakamahi a Sentry II i tetahi algorithm ahurei hei aromatawai i nga ahuatanga o te paanga pea me te whiriwhiri rautaki i nga waahi matapōkere i roto i te rohe ohorere ki te tautuhi i nga huihuinga iti-tuponotanga. Ma tenei ka taea e NASA te aro turuki me te whai i nga asteroids tino kino me te whakaputa matohi ina tika.

I te mea kei te noho whakararu tonu nga awha o te ra me nga asteroids ki to tatou ao, na te kaha o te tirotiro me nga punaha matatau a NASA e whakarato ana i nga korero tino nui hei tiaki i te whenua mai i nga paanga pea.

Rauemi:

– NASA CNEOS

– Minor Planet Center