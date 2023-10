Te Roopu Tuatoru o nga Kairangirangi: Nga Pioneers of Space Exploration

I te marama o Oketopa 1963, i panuitia e NASA te kowhiringa o tana roopu tuatoru o nga kairangi. Ko enei tangata 14 i whiriwhiria mai i te puna wai 720 nga kaitono hoia me nga kaitono taangata, na te mea ko ia te roopu tino matauranga o nga kairangi rererangi i tera wa. Ko ta ratou kaupapa he rere i te waka mokowhiti Gemini nga nohoanga e rua, i hangaia hei whakamatautau i nga tikanga mo te kaupapa taunga o Apollo Moon.

Ko te mea kino, tokowha nga mema o tenei roopu i mate i mua i to ratou haerenga tuatahitanga ki atea. Heoi, ko nga toenga 10 o nga kairangi rererangi i rere 18 nga misioni i roto i nga kaupapa Gemini me Apollo. Tokowhitu o ratou i haere ki te Marama, tokowha i whai waahi ki te hikoi i runga i te mata. I rere ano tetahi kairangi rererangi i te miihana roa i runga i a Skylab.

Ko te tikanga whiriwhiri mo tenei roopu tuatoru o nga kairangirangi he uaua. Ko nga kaitono he kirirarau o Amerika me te tohu i roto i te mahi hangarau, i te aoiao tinana ranei, me whai wheako pairati whakamatautau, 1,000 haora ranei mo nga waka rererangi, kia 34 tau, iti ake ranei, kaua e teitei ake i te ono putu. Mai i nga tono 720 kua tae mai, i kowhiria e te poari whiriwhiri nga kaitono 136 mo te tirotiro ano, ka mutu ka whakawhäitihia ki te 14 o runga.

I te wa i kowhiria ai, i whakangungua nga kaiwhakatere rererangi hou me te mohio ki nga momo ahuatanga o te kaupapa mokowhiti. I whakawhiwhia ratou ki nga mahi hangarau kia whai tohungatanga ki nga waahi motuhake, penei i te hoahoa waka mokowhiti me nga punaha whakahaere. Ko ta raatau mahi akoranga i hipoki i nga kaupapa penei i te arorangi, te aerodynamics, te rongoa mokowhiti me te matawhenua. I whai whakangungu oranga i roto i nga taiao rereke, tae atu ki nga ngahere, nga koraha, me te wai.

I ahu mai nga kairorohiko 14 mai i nga ahuatanga rereke, tokowhitu mai i te US Air Force, tokowha mai i te US Navy, kotahi mai i te US Marine Corps, e rua nga tangata maori he wheako hoia. Kei ia kaitirotiro hikoi a raatau ake takoha ki te kaupapa, penei i a Edwin E. “Buzz” Aldrin, i noho hei tangata tuarua ki te hikoi i te Marama i te wa o te misioni Apollo 11.

Ko te roopu tuatoru o nga kairangirangi i whai waahi nui ki te ahu whakamua i te torotoro atea. Na ratou i para te huarahi mo nga misioni a meake nei me te whakawhānui ake i o maatau mohiotanga mo te ao.

Puna: NASA