Ko nga kitenga whakamiharo mai i te James Webb Telescope a NASA he Maaramatanga Hou ki te Pokapū Galactic

Ko James Webb Space Telescope a NASA kua miharo ano nga kaitirotiro arorangi me ona kaha tino pai, i tenei wa ka whakaatu mai i te tirohanga whakamiharo o te rohe hanga whetu o Sagittarius C (Sgr C) kei te puku o to tatou tupuni. Tata ki te 300 tau-marama te tawhiti atu i te poka pango nui rawa atu a Sagittarius A i te puku o te Waa Miraka, he tirohanga a Sgr C mo nga whetu 500,000, me te aro nui ki te kohinga o nga whetu e tahae ana i te rama.

I roto i tenei ahua houhanga whenua, ko te whakatau me te tairongo a Webb e whakaatu ana i nga ahuatanga maha kaore ano kia kitea i mua i tenei rohe. "He maha nga korero a Webb e whakaatu ana, e taea ai e tatou te ako i te hanga whetu i roto i tenei momo taiao i runga i te huarahi kaore i taea i mua," ko ta Samuel Crowe, te kaitirotiro tumuaki me tetahi tauira paetahi i te Whare Wananga o Virginia. Ko tenei tirohanga whakamiharo i ahu mai i te kore o nga raraunga infrared o mua me nga kaha nui o te karu Webb.

Ko tetahi o nga kitenga matua ko te noho mai o te whetū whetū nui, neke atu i te 30 whakarea te papatipu o to tatou Ra, kei roto i tenei kahui whetu whetu. Ahakoa te ahua pouri o te kapua e karapoti ana i enei protostars, he iti te tangata, he pono, koinei tetahi o nga rohe tino kikii o te tupuni. Ko te kiato o te kapua ka arai i te marama mai i nga whetu kei muri, ka hanga he pohehe o te kore kau.

Kua hopukina e Webb's Near-Infrared Camera (NIRCam) te nui o te tukunga hauwai katote e karapoti ana i te taha o raro o te kapua pouri i roto i nga kakano maaka. Ko te whānuitanga o tenei rohe hauwai e whakawero ana i nga ariā o naianei, i te mea ka toro atu ki tua atu o nga mea i kitea i mua. Kei te anga nga tohunga whetu ki te mahi whakahirahira kia mohio ki te takenga mai me te awe o tenei rohe hauwai.

Ko tetahi atu mea whakamiharo kei roto i nga hanganga ngira kua marara me te hepohepo i roto i te hauwai katote, e hiahia ana kia tirotirohia ano. Ko Rubén Fedriani, he kaitirotiro takirua mo te kaupapa i te Instituto Astrofísica de Andalucía i Spain, e kii ana te pokapu galactic he "waahi kikii, ngangau," i roto i nga kapua hau teitei ka hanga whetu e taunekeneke ana ki te hau a tawhio noa ma o ratou rerenga, jet , me te irirangi.

I te wa e hura haere tonu ana nga kaiputaiao i nga mea ngaro e huna ana i roto i te kikorangi o te rangi, ko nga kitenga a James Webb Telescope mai i te pukoro o to tatou tupuni, he whai waahi kare ano i mua ki te ruku atu ki nga mea ngaro o te ao. He 25,000 tau marama noa te tawhiti atu i te whenua, ka hoatu e te pokapu galactic ki nga kaitirotiro whetu he tirohanga tata ki nga whetu takitahi, e whakamarama ana i nga mahi uaua o te hanga whetu me tona whakawhirinakitanga ki te taiao ahurei ahurei. Ma ia whakakitenga, ka whakatuwherahia e te telescope Webb te huarahi mo te maaramatanga hohonu mo to tatou ao.