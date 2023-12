Tirohia te Ataahua Nui o Neil Island's Night Sky

Whakarāpopototanga: Ko te moutere o Neil, kei te tonga o nga Moutere Andaman, e whakahihiri ana i nga tirohanga whakamiharo o te rangi kikorangi i te awatea. Heoi, hei te po ka puta te makutu pono i te mea e whakanui ana te kikorangi o te rangi i te ataahua o nga moana kikorangi o te motu i raro. Whakapaia ki te whakapoapoa i te rangi po o Neil Island.

I waenganui i nga wai marino o te Moana Andaman, ko te Moutere o Neil he taonga huna e tuku ana i nga manuhiri he wheako e kore e warewarehia. Ahakoa ko ona takutai maamaa me nga wai kikorangi e tino harikoa ana i te awatea, ko nga rangi po o te motu e tino tahae ana i te whakaaturanga.

I te torengitanga o te ra ki runga i nga Moutere Andaman, ka puta he huringa whakamiharo ki te Moutere o Neil. Ko te rangi kikorangi i mua ake nei ka noho hei papanga mo te tirohanga tiretiera e miharo ana te hunga matakitaki mai i nga ahuatanga katoa o te ao. E hia mano nga whetu kanapa ka puta, e whakamarama ana i nga moana kikorangi hohonu o te motu i raro, me te hanga i te waiata waiata whakahihiri.

Ko te kore o te parahanga marama i runga i te Moutere o Neil ka taea te whakaatu i nga whetu kia marama ake, kia kaha ake. Ka taea e nga manuhiri te kite i nga kahui whetu e huna ana i nga waahi taone me te miharo ki te whanuitanga o te ao o runga. He tirohanga whakamataku e maumahara ana ki to tatou waahi i roto i te ao.

I tua atu i nga whetu whakahirahira, i etahi wa ka manaaki a Neil Island i nga kaitirotiro waimarie ki te whakaaturanga onge o nga ahuatanga taiao penei i nga whetu pupuhi, ara te aurora borealis ethereal. Ko enei ahuatanga whakamiharo ka taapiri noa atu ki nga mahi makutu o te motu.

Mo te hunga e rapu ana i tetahi wheako marie me te whakamihi, he haerenga ki Neil Island he mea tino tika. Ko te kite i nga rangi whakapoapoa o te po e tino miharo ana, e maumahara ana ki te ataahua whakamiharo o te taiao. Ahakoa he tohunga arorangi mohio koe, he hiahia noa ranei koe ki te hono atu ki te ao, kare e kore ka waiho koe e Neil Island kia hoha me tona ataahua o te rangi.