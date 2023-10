E rima nga Asteroids kua whakaritea ki te whakawhiti i te whenua i nga tawhiti tata, e ai ki a NASA

Kua tautuhia e NASA nga asteroids e rima e kiia ana ka tata mai ki te Ao a nga ra e heke mai nei. Mai i te 20 putu ki te 1050 putu te whanui, ka tata atu enei asteroids ki to tatou ao.

Ko te asteroid tuatahi, tata ki te 20 putu te whanui, ka haere atu i te tawhiti tata ki te 352,000 maero mai i te whenua. Ka haere tenei asteroid iti i te tere 11,000 maero ia haora.

He tino nui ake te asteroid tuarua, he 330 putu te whanui. Ka haere i te tawhiti tata ki te 0.34 waeine arorangi (AU), tata ki te 31 miriona maero. Ko te tere o tenei asteroid kei te tata ki te 21,000 maero ia haora.

Ko te tuatoru o nga wheturangi, he 525 putu te whanui, ka haere mai i roto i te 0.048 AU (tata ki te 4.5 miriona maero) o te whenua. E matapaetia ana kia 4,800 maero ia haora te tere.

Ko te tuawha asteroid te mea nui rawa atu i roto i te roopu, 1050 putu te whanui. Ka haere atu i te tawhiti tata ki te 0.04 AU (tata ki te 3.7 miriona maero). E matapaetia ana ka 15,000 maero ia haora te tere o tenei asteroid.

Ka mutu, ko te tuarima o te asteroid, e 65 putu te whanui te whanui, ka haere mai i roto i te 0.079 AU (tata ki te 7.4 miriona maero) o te whenua. Ka tere haere i te 10,000 maero ia haora.

Ahakoa e haere tata ana enei asteroids ki te whenua, karekau he take hei awangawanga i te mea karekau tetahi o ratou e whakatuma mo te tukinga. He rite tonu te aro turuki a NASA i nga asteroids ki te whai i o raatau huarahi me te aromatawai i nga raru ka pa mai ki to maatau ao.

Rauemi:

– NASA

– Waeine Astronomical (AU): he waeine roa e whakamahia ana i roto i te arorangi, e rite ana ki te tawhiti toharite i waenganui i te Ao me te Ra (tata ki te 93 miriona maero, 150 miriona kiromita)

– Tere o te Marama: te tere o te haere o te marama i roto i te korehau, tata ki te 299,792 kiromita ia hekona, tata ki te 186,282 maero ia hekona.