E rima nga Asteroids ki te whakawhiti i te whenua i nga tawhiti tata: tere, rahi, me etahi atu

No tata nei ka whakaatu a NASA e rima nga asteroids ka whakatata atu ki te whenua ka tere haere i te ao. Ko te tere, te rahi, te tawhiti, me etahi atu korero o enei asteroids he mea whakamiharo.

Ko tetahi o nga asteroids, ko Asteroid 2023 TK15 te ingoa, e kiia ana ka haere i te whenua i tenei ra, Oketopa 20. Ko te mea tino whakamiharo ko te wa e tata mai ana, ka tata atu ki to tatou ao i te Marama tonu. Ko te tawhiti i waenga i te Asteroid 2023 TK15 me Papatūānuku he 380,000 kiromita noa. Ko tenei toka mokowhiti e haere ana i te tere ohorere tata ki te 79,022 kiromita ia haora, me te whanui o te 75 putu.

Ko tetahi atu asteroid kei runga i te raarangi ko Asteroid 2020 UR, he iti ake te whanui me te 29 waewae noa. Kua whakaritea ano kia whakawhitia te whenua hei te 20 o Oketopa, a ka tata ki te 2.2 miriona kiromita ki te mata o to tatou aorangi. Kua kii a NASA kei te neke haere tenei asteroid i te tere tata ki te 46,490 kiromita ia haora.

Ahakoa he tino whakamataku enei huarahi tata, he mea nui kia mohio kaore tetahi o enei asteroids e whakatuma ana ki te whenua. Ka haere noa atu, ka haere tonu i te waahi. Ko te rangahau me te matakitanga o aua taonga o te rangi e whakarato ana i nga korero tino nui mo to tatou punaha solar me ona hihiri.

Ko nga whakakitenga a NASA mo enei asteroids e rima e whakaatu ana i nga mahi e haere tonu ana ki te whai me te aro turuki i nga taonga tata ki te whenua. Ma te rangahau me te mataki tonu, ka taea e nga kaiputaiao te whakanui ake i to maatau mohiotanga ki te ao me te whakawhanake rautaki hei tiaki i to maatau ao mai i nga whakatumatuma a meake nei.

Puna: NASA