Ko nga Taimana Superdeep Tawhito He Maama mo te Hanganga Supercontinent

Kua tātarihia e te roopu tohunga o te ao nga taimana hohonu rawa maina maina i Brazil me Awherika ki te Hauauru, he whakamarama hou mo te hanganga, te whakapumautanga me te nekehanga o nga whenua nui. Ko enei taimana, i hanga i waenganui i te 650 me te 450 miriona tau ki muri i raro i te tino whenua o Gondwana, e whakarato ana i nga whakaaro nui ki te kukuwhatanga o nga whenua i te timatanga o te ao uaua i runga i te whenua.

Ka taea e nga taimana, e hia miriona ki te piriona tau ki muri, te tuku korero mo te koroka o te Ao. Ko ratou tetahi o nga kohuke iti ka taea te ora me te tuhi i nga huringa tawhito o te hanganga me te whakangaromanga o nga supercontinents. Ko te tātaritanga o enei taimana hohonu i kitea i mua atu i nga tikanga matawhenua me o raatau mahi ki te tipu o nga whenua nui penei i a Gondwana.

Ko te roopu tohunga, na Takuta Suzette Timmerman o te Whare Wananga o Bern i Switzerland, i arahi i nga taimana i hanga hohonu ki raro o Gondwana. I kitea e ratou ko nga taimana i hanga i te wa i taupokina ai e te supercontinent te Pou o te Tonga i waenga i te 650 me te 450 miriona tau ki muri. Ko nga toka kaihautu ki nga taimana ka kaha ake i te wa e hanga ana te taimana, te kawe i nga taonga koroka me nga taimana, e whai hua ana ki te tipu o te supercontinent mai i raro.

Tata ki te 120 miriona tau ki muri, i timata a Gondwana ki te pakaru, na te hanga o nga moana o naianei penei i te Atlantika. Ko nga taimana, e mau ana i nga whakaurunga o te toka ope, i mauria ki te mata o te whenua i te wa o te hūnga o te puia tata ki te 90 miriona tau ki muri. I puta enei pahūtanga ki nga kongakonga whenua o Brazil me Awherika ki te hauauru, he wahanga o Gondwana i mua.

Ko te rangahau o enei taimana hohonu rawa atu he maarama ki te hanganga me te whakapumautanga o nga whenua, i te mutunga ka whai waahi ki te kukuwhatanga moata o te ao. Ko nga hitori uaua o enei taimana e tohu ana i haere poutū me te whakapae i roto i te Ao, e whai ana i te hanganga me te whanaketanga o te supercontinent. Ko tenei rangahau e whakaatu ana i te mahi nui o nga taimana ki te mohio ki te tipu me te neke o nga whenua.

Kei te haere tonu nga whakamatautau me nga tātaritanga o te whakauru taimana i te Whare Wananga o Witwatersrand i Awherika ki te Tonga, kei reira he taiwhanga wetewete hou me nga tikanga. Ko te whainga o te rangahau ki te whakarei ake i to maatau mohiotanga ki te ahua o te tipu me te neke o nga whenua, tae atu ki o raatau hiranga mo te whanaketanga me te oranga o te ao.

Rauemi:

- "Ko nga taimana teitei e whakaatu ana i nga korero mo te huringa supercontinent, nga rohe whakaheke" - Phys.org

– “Taimana taimana Sublithospheric me te huringa supercontinent” – Nature