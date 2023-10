Ka kitea e te Ako nga Ira Neanderthal i roto i nga Tangata o Naianei

He rangahau ira tata nei i whakahaeretia e te Whare Wananga o Geneva kua kitea etahi atu taunakitanga mo te whakawhanaungatanga i waenga i nga tangata hou me nga Neanderthal. Ko te rangahau, i tātari i te DNA o etahi taupori tangata hou, i whakaatu i te noho mai o nga wahanga DNA tuku iho a Neanderthal i roto i o raatau ira.

Tata ki te 40,000 tau ki muri, ka uru a Homo sapiens mai i Awherika ki te uru o Eurasia, kei reira nga Neanderthal e noho ana mo nga mano tau. I roto i tenei wa o te whakapiri ka whakaponohia kua tupu te whakapapa i waenga i nga momo e rua.

Ma te ako i te tohatoha o nga ira Neanderthal i roto i nga taupori tangata hou, ka whai nga kairangahau kia pai ake te maarama ki te hitori o enei momo e rua. Ko tenei rangahau hou e whakamarama ana i nga taonga tuku iho a Neanderthals i roto i te DNA tangata hou.

Ka whai waahi te rangahau ki te torotoro haere tonu i te kukuwhatanga o te tangata, e whakaatu ana ko nga taunekeneke tawhito i waenga i nga momo hominin rereke i whai waahi nui ki te hanga i te hanga ira o te tangata hou. I tua atu, ka whakanui i nga uaua o te kukuwhatanga o te tangata, e whakaatu ana ko ta tatou korero e tino hono ana me o tatou whanaunga tupuna.

He mea nui enei kitenga na te mea e whakaatu ana i te hononga kua roa i waenga i nga Homo sapiens me nga Neanderthals, e whakaatu ana ko te whakawhitinga koiora i waenga i enei momo e rua he nui ake i nga whakaaro o mua. He taunakitanga ano mo te noho mai o nga ira Neanderthal i roto i nga taupori tangata hou i waho o Awherika.

Ka awhina tenei rangahau i a tatou ki te whakahiato i te panga o te kukuwhatanga o te tangata, e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki o tatou tupuna o mua. Ma te whai i nga tapuwae ira i waihotia mai e o tatou whanaunga o nehe, ka nui ake te maioha ki a tatou mo te taonga o te hitori o o tatou momo.

Rauemi:

– Te Whare Wananga o Geneva: Ko te rangahau a te Whare Wananga o Geneva e whakaatu ana i te tohatoha o nga ira Neanderthal ki nga tangata hou.