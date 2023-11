Ka Whakatauhia e te Kairangataiao te mea ngaro mo nga rau tau ki muri i te auahi papura mai i te koura pahū

Kua hurahia e nga Kairangataiao o te Whare Wananga o Bristol te mea ngaro kua roa e tu ana i muri i te auahi papura i puta i te wa e pupuhi ana te koura, te pahū teitei tuatahi o te ao. Ko tenei kitenga e tohu ana i te whakataunga o te panga alchemy e 400-tau te pakeke kua whakahihikohia e nga kairangahau mo nga rau tau.

Ko te koura fulminating, he puhui i kitea e nga tohunga kaipara i te rautau 16, he maha nga momo puhui, ko te haukini te puna tuatahi o tona kaha pahū. Ko te mea nui, i kite te tohunga tohunga rongoa Tiamana a Sebald Schwaertzer i te auahi papura tino papura i puta mai i tenei taonga pahū i te tau 1585, i whakaohooho te hiahia o nga tohunga kemu i roto i nga tau.

Ahakoa kua roa te wa e mohiotia ana te hanganga matū o te koura fulminating, he mea ngaro tonu te take o te auahi papura. Ahakoa i whakapaehia i mua ko nga nanoparticles koura i uru ki tona tae, kaore he taunakitanga raima i tenei whakapae. Heoi, ko Ahorangi Simon Hall me tana Ph.D. Ko te tauira a Jan Maurycy Uszko mai i te Whare Wananga o Bristol kua whakapumautia tenei ariā.

Hei whakatewhatewha, i hangaia e te roopu rangahau te koura whakakoi me te ata whakaparahako i nga tauira 5mg ki runga pepa konumohe. I kohia e ratou te auahi ka puta ma te whakamahi i nga mata parahi, ka tātarihia i raro i te karu irahiko tuku. I kitea e te tātaritanga te noho mai o nga nanoparticles koura porohita, na reira ka whakapumau i te mahi o te koura ki te whakaputa i te paowa papura enigmatic.

I te otinga o tenei panga o mua, kei te whakaaro a Ahorangi Hall me tana roopu ki te whakamahi i nga tikanga rite ki te ako i nga ahuatanga o nga kapua i mahia e etahi atu fulminates whakarewa, penei i te konukawata, te hiriwa, te mata, me te mercury. Ko enei rauemi e whakaatu ana i nga mea ngaro kare ano kia hurahia.

Ko te pepa rangahau i tapaina ko "Explosive Chrysopoeia" ka taea te uru atu ki runga i te tūmau arXiv preprint.

