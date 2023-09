He Tauira Asteroid Tawhito I Taunga I Te Ao

He kapene kei roto nga toka me te puehu i tau mai i te 4.5 piriona tau kua tae humarie ki te whenua. Ko tenei tauira whakamiharo, e kiia ana he 250 karamu te taumaha, i kohia mai i te asteroid Bennu i Oketopa 2020 e te waka atea OSIRIS-REx a NASA. E hikaka ana nga kaiputaiao ki te rangahau i enei tauira i te mea e whakapono ana ratou ka whai matauranga nui ki te hanganga o te ao, te takenga mai o nga puhui waro, me te wai i whai waahi ki te whanaketanga o te ao.

Ko tetahi o nga painga nui o te ako i tenei tauira asteroid ko te pai ake o te maarama ka tukuna e ia mo nga asteroids morearea pea ka puta he riri mo te Ao a muri ake nei. Ma te wetewete i te hanganga me te hanganga a Bennu, ka taea e nga kaiputaiao te whakamahine i o raatau mohiotanga mo te whanonga asteroid me te whakawhanake rautaki pai ake mo te arai i te aorangi.

Ko Dante Lauretta, te kaitirotiro matua mo OSIRIS-REx i te Whare Wananga o Arizona, i whakapuaki i te harikoa mo te whai waahi ki te ruku hohonu ki nga mea ngaro o to tatou punaha solar. I whakanuia e ia ko te tuku i enei tauira ki te Ao ko te timatanga noa o te wahanga hou o te kitenga putaiao.

I haria paitia te kapene tauira ki tetahi rūma ma mo te wa poto i muri i te taunga. I ata wetewetehia e te roopu te kapene me te kii i nga mea o roto. Ka haria te tauira i roto i tana kaata hiri mai i Utah ki te Johnson Space Center o NASA i Houston, kei reira nga kaiputaiao rongoa ka ata tirotiro, ka pauna, ka tuhia nga toka me te puehu. Hei muri mai, ka tohatohahia etahi waahanga o te tauira asteroid ki nga kaiputaiao huri noa i te ao mo etahi atu tātaritanga.

Ko tenei whai waahi kare ano i mua ki te ako i tetahi tauira asteroid 4.5 piriona tau te pakeke ka taea te huri i to maatau mohio ki te takenga mai o to tatou punaha solar me nga ahuatanga i puta ai te ora ki runga i te whenua. He tohu whakamiharo i roto i te torotoro mokowhiti, e whakaatu ana i te mohio me te mahi tahi o te hapori putaiao.

