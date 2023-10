Atahanga Stereoscopic o Asteroid Bennu Material I tikina e te OSIRIS-REx Mission a NASA

Ko te misioni OSIRIS-REx a NASA i tukuna tata mai i te asteroid Bennu ki te whenua. Ko tenei rauemi, kei te rongoa i tenei wa i roto i te ruuma ma i te Johnson Space Center o NASA, i kohia ma te whakamahi i te taputapu Tauira Whakawhiwhinga Tauira-a-Haere (TAGSAM) i te tau 2020.

Ahakoa ehara i te mea i te tuatahi te whai waahi o te miihana, ko Brian May, Kuini kutā me te tohunga astrophysicist, me Claudia Manzoni, i powhiritia e te kaitirotiro matua o te miihana, a Dante Lauretta, kia uru atu ki te roopu putaiao me te whakamahi i nga raraunga ataata i riro mai i nga kamera a te waka mokowhiti. hanga whakaahua 3D o Bennu.

Ki te hanga whakaahua stereoscopic, i rapua nga whakaahua takirua o te mata o Bennu i tangohia mai i nga tirohanga rereke. Ko te wehenga i waenganui i enei tirohanga, e kiia nei ko te rarangi turanga, me tika kia puta te hohonutanga me te mooni ina tirohia ma te stereoscopically. Ko nga whakaahua maui me te taha matau ka tukuna motuhake ki ia kanohi, e whakataurite ana i te ahua o te hohonutanga o te ao.

Na te roopu curation i ngawari ki a Mei raua ko Manzoni te kimi i nga whakaahua takirua tata e whakaatu ana i te hanganga tata o etahi kakano o te tauira Bennu pouri. Ko enei whakaahua ka taea e nga kaimakitaki te wheako hohonu ma te whakangawari i nga toki o o ratou kanohi, ma te whakamahi ranei i te stereoscope.

Ko nga "pohatu" nui rawa atu o nga whakaahua he 1 henemita te whanui. Ko tenei kohinga o nga whakaahua stereoscopic he tirohanga ahurei ki te miihana OSIRIS-REx hanga hitori me nga korero whakahirahira o te asteroid Bennu.

