Ka Whakamahihia e nga Kairangahau Taonga Taonga Ahu-3 ki te Ako i te Matepukupuku Pukahukahu Canine

Kua whakamahia e nga kairangahau kararehe kararehe nga orooro 3D, he ahua-toru nga hanganga okana-rite i tupu mai i nga puutau kakau me nga tauira kiko, hei tirotiro i nga tukanga koiora o te mate pukupuku o te huhu i roto i nga kuri. He iti ake te mate pukupuku o te huhu i roto i nga kuri ina whakaritea ki te tangata, engari i te nuinga o nga wa ka mate te mate ki nga kuri. Ko nga Organoids, e tipuhia ana i roto i te taiwhanga, he whakaatu tika ake mo nga tukanga koiora uaua ka whakatauritea ki nga ahurea pūtau 2D tuku iho.

I roto i tetahi rangahau i whakaputaina i roto i te hautaka Biomedicine & Pharmacotherapy, i korero nga kairangahau i o raatau tikanga me o raatau kitenga e pa ana ki te mate pukupuku mate pukupuku kuri. Ko te mate pukupuku o te huhu i roto i nga kuri, e mohiotia ana ko te mate pukupuku pukahukahu tuatahi o te kuri, he kino te mate o te mate na te mea he maha nga wa ka kitea i te wa o mua, he iti noa nga waahanga maimoatanga. Ko te huarahi paerewa ko te tango pokanga o te kiko pukahukahu, engari kaore pea tenei e rongoa mo nga keehi o mua.

Ko te tau waenga mo nga kurī e whai ana i te lobectomy pūkahukahu, me te chemotherapy, kei waenga i te 160 me te 450 ra. Heoi, mo nga kuri he nui te tipu o te mate pukupuku, ko te roa o te oranga mai i te 60 ki te 180 ra. Kaore i rite ki nga rongoa a te tangata, he iti noa nga rongoa kua whakaritea i roto i nga mahi kararehe kararehe, he iti noa nga whiringa mo te maimoatanga.

Ko te whainga o te rangahau ki te whakamahi i nga ahurea organoid 3D, he pai ake te whakatauira i te hihiri o te kiko ora, ki te torotoro i nga huarahi rongoa hou mo te mate pukupuku mate pukupuku kuri. I hangaia e nga kairangahau nga organoids mai i nga tauira puku me te kiko o te pukahukahu hauora mai i nga kuri mate pukupuku pūkahukahu. Ko nga organoids mate pukupuku pukahukahu tuatahi (cPLCO) me nga organoids pukahukahu noa (cNLO) i kaha ki te whakahoki i te hoahoanga kiko me nga tuhinga ngota o nga kopa puku taketake.

I kitea e nga kairangahau he rereke nga momo mate pukupuku o te huhu kuri i whakaatu i te ahua rereke ki nga raau taero anti-mate pukupuku, e whakaatu ana i nga huarahi mo te maimoatanga whaiaro. I tautuhia ano e ratou he hononga i waenga i te oranga o nga pūtau organoid me nga taumata whakapuaki o nga ngota ngota e whai waahi ana ki te tohu tohu me te tipu. Ka taea pea e tenei te arahi ki nga rongoatanga kua whakaritea a meake nei.

Ko te raupapa o te RNA i whakaatu ko te organoid mate pukupuku i whakaatu i te pikinga o te whakaaturanga o nga ira e pa ana ki te tipu o te pukupuku i etahi atu mate pukupuku. I tua atu, i whakaatu te organoid i te whakarangatira i te huarahi tohu Mitogen-Activated Protein Kinase (MEK), e whai waahi nui ana ki te tipu o te pūtau, te rereketanga, me te oranga. I whakamatauhia e nga kairangahau tetahi aukati MEK e kiia ana ko te trametinib ka kitea he tino heke te kaha o te tinana mate pukupuku me te aukati i te tipu o te puku.

Ko te hanga o nga organoids mate pukupuku mate pukupuku kuri he taputapu kaha mo te ako i te mate i roto i nga korero kaore ano i kitea. Ko tenei rangahau te kaha ki te arahi atu ki nga maimoatanga whai hua mo o tatou hoa wha-waewae.

Rauemi:

– Biomedicine & Pharmacotherapy (DOI: 10.1016/j.biopha.2023.115079)