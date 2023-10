Nga Hononga Hou i kitea i waenga i te Maama me te Hangarau: Te Whakakitenga i te Whakawhitiwhiti Kaupapa

Ko Christiaan Huygens te tohunga ahupūngao Tatimana, ahakoa kare i tino mohiohia, i waiho he tohu e kore e taea te whakakore i runga i nga mara o te mata me nga miihini puāwaitanga i te mutunga o te rau tau 17. Ko tana ariā ngaru o te marama i huri i nga mahi a-tinana, i te mea ko tana hangahanga o te karaka pendulum i noho hei kaitiaki wa tino tika mo te tata ki te toru rau tau. Ina tata nei, kua tirotirohia e nga tohunga ahupūngao o Stevens Institute of Technology nga mahi a Huygens mo nga pendulums mai i te tau 1673 ka kitea nga hononga ohorere i waenga i nga ahuatanga o te rama me nga punaha miihini.

Ma te whakamahi i te ariā miihini a Huygens hei turanga, i tirotirohia e nga kairangahau nga ahuatanga nui e rua o te marama: ko te polarization me te urunga puāwaitanga. Ko enei taonga e whakaatu ana i nga maaramatanga ki te ahua rua o te marama, ka taea te mohio ko nga ngaru me nga matūriki. Ahakoa ko te ao quantum te kapohia i roto i nga korerorero e pa ana ki te weriweri, ko nga kitenga a te roopu e whakamarama ana i te hononga i waenga i nga ariā ngaru matūriki i roto i nga ngaru-mama me nga punaha miihini.

Ko te weriweri tauhira e pa ana ki nga hononga i waenga i nga ahuatanga o te ahanoa me te kore e whakaaro ki nga ahuatanga koretake i mua i te ine. Ko te Polarization, i tetahi atu taha, e tohu ana i te ahuatanga aronga o te ngaru marama. Na te mahi i te marama hei punaha miihini, i angitu te tirohanga a te roopu me te whakamahi i nga wharite-a-tinana kua oti te whakarite hei whakaahua i ana whanonga. I roto i tenei whainga, i kitea e ratou ko te tohu o te polarization e hono tika ana ki te weriweri-waahi. I te pikinga o tetahi tawhā, ka heke iho tetahi, ka taea te whakatau i nga taumata whakaraerae mai i nga taumata polarization me te rereke.

Ko tenei rangahau whakamohio whenua ehara i te mea he whakamaarama noa i to maatau mohiotanga ki te ao kikokiko engari ka hurahia hoki nga hononga o roto i waenga i nga ture ahua kore e hono. Ma te whakamarama i te hononga i waenga i te rama me te miihini na roto i te tirohanga o nga mahi a Huygens, ka whai waahi te rangahau ki te ahu whakamua i roto i nga mahi optics me nga miihini puāwaitanga.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: Ko wai a Christiaan Huygens?

A: He tohunga ahupūngao rongonui a Christiaan Huygens mai i te Netherlands nana i whai koha nui ki nga mara o te mata me nga miihini puāwaitanga i te mutunga o te rau tau 17.

P: He aha nga takoha rongonui a Huygens?

A: I whakatakotohia e Huygens tetahi ariā ngaru o te marama i hanga te putake o nga whatu tinana me te hanga i te karaka pendulum, i noho hei kaitiaki wa tino tika mo te tata ki te 300 tau.

P: He aha nga hononga i kitea i waenga i te rama me te miihini?

A: I kitea e nga tohunga ahupūngao o Stevens Institute of Technology ko te tohu o te polarization i roto i te ngaru marama e hono ana ki te waahi-waahanga. I te pikinga o te polarization, ka heke te here, me te rereke.

P: He aha te weriweri matarohia?

A: Ko te weriweri tauhira e whakaahua ana i nga hononga i waenga i nga taonga ahanoa me te kore e whakaaro ki nga ahuatanga koretake i mua i te ine.

Q: He aha te polarization i roto i te horopaki o te marama?

A: Ko te Polarization te tohu aronga o te ngaru marama, e whakaatu ana i tana neke ki runga, ki raro, maui me matau ranei.