Te Pa o te Kaitoi: Nga Taipitopito Hou i Kitea i roto i nga Whakaahua Tangata Tangata o Ihipa

Kua kitea e nga kairangahau mai i te CNRS, te Whare Wananga o Sorbonne, me te Université Grenoble Alpes nga korero huna i roto i nga peita tangihanga o Ihipa o mua, e whakamarama ana i nga tikanga toi me nga mahi o taua wa. I te mahi tahi me te Egyptian Ministry of Antiquities me te Whare Wananga o Liège, i whakamahia e te roopu nga taputapu kawe mo te wetewete i roto i nga waahi matū me nga whakaahua, e whakaatu ana i nga whakarereketanga kaore i kitea i te wa o te mahi toi.

Ko nga pikitia e pa ana ki te patai, no te tata ki te 1,400 me te 1,200 BC, i kitea i roto i nga urupa o Nakhtamon me Menna i Luxor. Na roto i ta raatau tātaritanga, i kitea e nga kairangahau kua whakarereketia, kua pa atu ranei etahi waahanga o te peita, ahakoa te kore e kitea e te kanohi tahanga. Hei tauira, ko te whakapaipai mahunga, te tahei, me te hepeta i te whakaahua o Ramses II he nui nga whakarereketanga. Waihoki, ko tetahi ringa i roto i te ahua o te karakia i roto i te urupa o Menna i whakarereke i te waahi me te tae.

Ka whakawerohia e enei kitenga te whakaaro he tino okawa, he pakari hoki nga toi o Ihipa o mua. Ko te whakaaro a nga kairangahau ko enei whakarereketanga i mahia i runga i te tono a nga kai-whakahaere, i te hua ranei o nga tirohanga a nga kaitoi. Ko te whakamahinga o nga taputapu kawe, tae atu ki te tātari matū, te hangahanga matihiko 3D, te photogrammetry, me te macrophotography, i taea ai e te kapa te whakahoki i nga tae taketake o nga peita me te whakaatu i te maaramatanga hihiri mo enei mahi toi.

Ko tenei rangahau e tohu ana i te timatanga o nga rangahau a nga kairangahau ki nga mahi toi o Ihipa o mua. Ko ta ratou whainga a meake nei ko te wetewete i etahi atu peita hei rapu i etahi atu taunakitanga mo te mahi toi me te tuakiri toi o nga kaitoi toi o Ihipa o mua.

Ko nga kitenga o tenei kaupapa rangahau kua taia ki te hautaka PLOS ONE.

