STS-58: Te Whakahaere i te Rangahau Tikanga Ora ki te Mokowhiti

I te Oketopa 18, 1993, ka eke te waka rererangi a Columbia ki te kaupapa STS-58 Spacelab Life Sciences 2 (SLS-2). Ko te whainga o tenei misioni ki te ahu whakamua i te maaramatanga o te urutaunga a-tinana ki te rererangi mokowhiti i roto i te raupapa o nga whakamatautau matakite. Ko nga hoia tokowhitu o STS-58 ko te Kaihautu John E. Blaha, ko te Kaiurungi Richard A. Searfoss, ko te Kaihautu Utu Taakuta M. Rhea Seddon, ko nga Kaitohutohu Mihana William S. McArthur, ko Takuta David A. Wolf, ko Shannon M. Lucid. , me te Tohunga Utu a Dr. Martin J. Fettman.

Ko te whainga matua o te misioni ko te ako i nga punaha cardiovascular, pulmonary, regulatory, neurovestibular, me nga punaha musculoskeletal ki te whai matauranga ki nga urupare a-tinana ki te rererangi rererangi. I roto i nga ra 14, 14 nga whakamatautau i mahia e nga kaihopu, tokowaru o ratou i uru atu ki nga kairangirangi hei kaupapa whakamatautau, me nga toenga e ono e whakamahi ana i nga kiore taiwhanga.

Ki te arotau i te hokinga mai o te putaiao mo nga kaitirotiro matua, i wehea te misioni a Spacelab-4 taketake, i nui te ohaurunga, kia rua nga miihana. Ko tenei misioni STS-58, ko te waahanga tuarua, i tapaina ko SLS-2. Ko te miihana SLS-1 o mua i tu i te marama o Hune 1991 me te whai i nga whakamatautau e iwa i whakahaerea e te tokowhitu nga mema.

Ko te waka mokowhiti a Columbia i rewa mai i Kennedy Space Center i Florida, e kawe ana i te whakarewanga 15 o tona oranga. I mahi nga kaimahi i roto i te waahanga Spacelab, i utaina ki te kokoru utu o te waka. I hangaia tenei waahanga e te European Space Agency (ESA) a kua whakamahia ano hoki i nga misioni o mua.

Ko nga whakamatautau i runga i te STS-58 i hiahia nga mema o nga kaihopu ki te kohi me te tātari i nga raraunga whanui, i mua me te wa o te misioni. Hei tauira, ko Lucid raua ko Fettman he ngongo ngongo i uru ki roto i o raua uaua ringa ki roto i o raua ngakau ki te ine tika i te paanga o te kore taumaha ki te pehanga venous pokapū. I ako ano te kaihoe i te urutaunga motika tairongo, ma te whakamahi i te dome hurihuri me nga ira tae me te tuuru hurihuri hei ine i te tirohanga a te hunga hikoi me te whakaata i te kore taumaha.

I tua atu i nga whakamatautau putaiao, i uru atu nga kaihopu ki etahi atu mahi, penei i te whai waahi ki te Extended Duration Orbiter Medical Programme me te korero ki nga tangata i runga i te whenua na roto i te Whakamatau Irirangi Amateur Shuttle. I whai waahi ano ratou ki te hopu neke atu i te 4,000 nga whakaahua o te Ao i raro nei.

I roto i te katoa, ko te kaupapa STS-58 he tohu nui i roto i nga rangahau o te ao ora i whakahaerehia i te waahi. I homai e ia he tirohanga tino nui ki te urutau tinana ki te rererangi mokowhiti me te para i te huarahi mo nga misioni me nga whakamatautau a muri ake i tenei mara.

