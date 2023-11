Ko te Akoranga Hou e whakaatu ana i nga tohu mo te Kuwhatanga o te Echolocation i roto i nga Tohorā me te Aihe

He rangahau tata nei i whakamarama te hitori o te kukuwhatanga o te echolocation i roto i nga tohorā whai niho me nga aihe. Ko te Echolocation he kaha whakamiharo e taea ai e enei kararehe moana te whakatere, te whakawhitiwhiti korero, me te whaiwhai i roto i o raatau taiao o raro. Ma te wetewete i te kohinga nui o nga parapara mai i te whanau Xenorophidae kua ngaro, kua kitea e nga kairangahau nga ahuatanga matua me nga urutaunga e whai waahi ana ki te whanaketanga o te waahi oro.

I roto i te kohinga parapara, e rua nga momo tawhito no te puninga Xenorophus i kitea, tae atu ki tetahi momo kaore i mohiotia i mua. I noho enei kararehe ki nga wai e karapoti ana i te taha rawhiti o Amerika Te Tai Tokerau tata ki te 25 ki te 30 miriona tau ki muri. Ahakoa he rite o ratou niho ki nga molar, he rite ki nga aihe o naianei i etahi atu huarahi, he rite tonu te roa ki nga aihe pounamu noa.

I arotahi te rangahau ki nga ritenga i waenga i nga Xenorophus tawhito me o ratau whanaunga e whakakorikori ana i enei ra, otira ki nga hanganga o o ratou kauae me o ratou kohao pupuhi. I kitea, he rite ki o ratau uri, he hangarite te ahua o te Xenorophus i roto i te angaanga e tata ana ki te poka pupuhi. He mea nui tenei angaanga hangarite mo te whakaputa oro teitei, he waahanga matua o te echolocation.

I tua atu, i kitea e nga kairangahau he piko te ihu o Xenorophus, na reira ka huri, ka huri ki te taha maui. Ko nga rangahau o mua kua tohu ko tenei hanganga ka pa ki te waahi o te ngako ki te kauae o raro. I roto i nga tohorā me nga aihe hou, na tenei hanganga ka ngawari te kawe ngaru oro ki te taringa o roto, e taea ai te whakarongo aronga.

Ahakoa kare pea te Xenorophus i tino matatau ki o ratau hoa hou ki te whakaputa me te rongo i nga oro teitei, ko te hanga o te ihu e tohu ana i tetahi waahanga whakawhiti nui i roto i te kukuwhatanga o te echolocation. E whakapono ana nga kairangahau ma te ako i te hangarite me te piko o te ihu i Xenorophus ka pai ake te maarama ki te pehea o te tohorā me te aihe i whakawhanake ai i o raatau kaha ki te waahi.

Ko tenei rangahau e whakanui ana i te hiranga o te hangarite i roto i te kukuwhatanga me te whakaatu i te hiahia ki te tirotiro i tenei ahuatanga i roto i nga parapara. Kaua e whakakorehia te hangarite hei rerekee takitahi, he korikori whenua ranei engari me ata tirohia hei urunga ki nga taiao rereke.

Ko te whakaaro o te roopu rangahau ki te tuhura ake i te piko o te ihu i etahi atu odontocetes hei whakatau i te whanuitanga o te horapa. Kua taia a raatau kitenga i roto i te hautaka Diversity.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te echolocation?

Ko te Echolocation he punaha tairongo ka whakamahia e etahi kararehe, penei i te tohorā whai niho me te aihe, ki te whakatere, ki te whakawhitiwhiti korero, ki te kimi kai. Kei roto ko te whakaputa i nga oro teitei me te whakarongo ki nga paoro e hoki mai ana i muri i te peke i nga taonga o te taiao.

P: He aha te hangarite i roto i te horopaki o te angaanga tohorā me te aihe?

Ko te Asymmetry e pa ana ki te kore o te hangarite whakaata i roto i te hanganga o te rauropi. Mo te angaanga tohorā me te aihe, he mea nui te hangarite i te taha o te poka pupuhi ki te whakaputa me te rongo i nga oro oro teitei e whakamahia ana mo te echolocation.

P: I pëhea te whai wähitanga o te rangahau ki to mätau märamatanga ki te whanaketanga tohorä me te aihe?

I tātarihia e te rangahau nga parapara mai i te whanau Xenorophidae kua ngaro, me te tautuhi i nga ahuatanga matua e whakaatu ana ki te kukuwhatanga o te echolocation. Na te ako i te hangarite me te piko o te ihu rereke i Xenorophus, i pai ake te mohio o nga kairangahau ki nga urutaunga e tika ana mo te whakawhanaketanga o nga pukenga echolocation i roto i nga tohorā me nga aihe hou.

P: He aha te mea nui o te hangarite ki te kukuwhatanga?

Ko te Asymmetry tetahi waahanga nui o te hitori o te kukuwhatanga na te mea e whakaata ana i nga urutaunga ki nga taiao rereke. E whakaatu ana te rangahau i te hiranga o te whakatewhatewha i te hangarite i roto i nga parapara, kaua ki te whakakore i te mea he rereke noa, he korikori whenua ranei.

Q: He aha te odontocetes?

Ko te Odontocetes he raupapa iti o nga cetaceans kei roto ko te tohorā whai niho, te aihe, me te porepoises. E mohiotia ana mo o raatau kaha echolocation me nga ahuatanga motuhake, penei i te hangarite i roto i te angaanga e tata ana ki te pupuhi.