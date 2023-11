Ko nga Whakaaturanga Whakaaturanga Hou mo te Korowha me te hikoi ka whakapai ake i te mahi hinengaro i roto i nga Pakeke

He rangahau tata nei i whakaputaina i roto i te BMJ Open Sport & Exercise Medicine e whakaatu ana ko te whai waahi ki te korowha 18-poka, te whakaoti ranei i te 6 kiromita o Nordic, te hikoi auau ranei, ka tino whakanui ake te mahi hinengaro i nga pakeke pakeke. Ko te rangahau, i whakahaerehia e te roopu o te ao mai i te Whare Wananga o Eastern Finland, te Whare Wananga o Edinburgh, me ETH Zürich, i whai ki te tirotiro i nga paanga o nga mahi aerobic motuhake e toru mo te mohiotanga me nga urupare koiora i roto i nga tangata pakeke hauora.

I whai waahi te rangahau 25 nga korowha pakeke pakeke ake i te 65 tau. Ko nga kaiwhakauru i mahi e toru nga momo mahi whakakori aerobic: he korowha korowha 18-poka, he 6 kiromita te roa o te hikoi Nordic, me te 6 kiromita te roa o te hikoi hikoi. I whakahaeretia ia korikori i roto i te taiao ora tonu, me nga kaiuru e mau tonu ana to ratou tere hikoi.

I inehia te mahi a-hinengaro ma te whakamahi i te Whakamātautau Hanga-Tara (TMT) A me B, e aromatawai ana i te aro, te tere tukatuka, me te kaha ki te huri mahi. I tua atu, i kohia nga tauira toto ki te aro turuki i nga taumata o te take neurotrophic i ahu mai i te roro (BDNF) me te cathepsin B (CTSB), e whakaponohia ana ka whakaata i nga painga hinengaro o te mahi. Ko nga taputapu aroturuki tinana i tuhi i nga raraunga mahi-motuhake, i te wa e tirotirohia ana e te puoro ECG te tere o te ngakau.

I kitea e nga hua ko nga mahi e toru-18 rua o te korowha, 6 kiromita o Nordic hikoi, 6 kiromita ranei o te hikoi haere i nga wa katoa-i pai ake nga mahi hinengaro iti, penei i te aro me te tere tukatuka, i inehia e te whakamatautau TMT-A. Ko te hīkoi Nordic me te hīkoi auau i tino whai hononga ki te whakarei ake i nga mahi whakahaere, i inehia e te whakamatautau TMT-B.

Ko enei kitenga e whakanui ana i te hiranga o te mahi aerobic e tika ana mo te pakeke, penei i te korowha me te hikoi, ki te pupuri me te whakarei ake i nga mahi hinengaro i waenga i nga pakeke. Ahakoa me nui ake te rangahau kia mohio ake ai ki nga tikanga o raro, kua kii ano nga rangahau o mua ka whai hua pea te korikori hinengaro, katahi ka waiho hei rautaki ki te aukati i te heke o te hinengaro.

FAQ:

P: E hia nga kaiuru i uru ki te ako?

A: Ko te rangahau i uru ki te 25 nga korowha pakeke hauora 65 neke atu.

P: He aha nga mahi hinengaro i inehia?

A: I inehia e te rangahau nga mahi hinengaro iti ake, penei i te aro me te tere tukatuka (whakamatautau TMT-A), me nga mahi whakahaere nui ake, penei i te kaha ki te huri i nga mahi (whakamatautau TMT-B).

Q: He nui nga paanga ki nga taumata o te tauwehe neurotrophic i ahu mai i te roro (BDNF) me te cathepsin B (CTSB)?

A: Kaore he paanga nui ki nga taumata o te BDNF me te CTSB i kitea.