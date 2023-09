5 Asteroids e whakatata ana ki te whenua: te rahi, te tere, me nga korero mo te tawhiti

Kua kitea e NASA e rima nga asteroids e tere haere ana ki te whenua, ka tata ki nga ra kei te heke mai. He rereke te rahi me te tere o enei asteroids, he tata te rahi o tetahi ki te whare. Anei nga korero matua mo ia toka mokowhiti.

Asteroid 2023 SN1: Ko tenei asteroid, 15 putu te whanui, kei te haere ki te whenua i tenei wa, ka haere tata atu i te Mahuru 20. Ko te tere o te 58,306 kiromita ia haora. Ko te tata tata o tenei asteroid he 332,000 kiromita noa, he tata atu i te tawhiti ki te Marama.

Asteroid 2023 RP9: Ko te whanui o te 90 putu te whanui, kei te anga atu ano a Asteroid 2023 RP9 ki te Ao, ka tata te tata a te Mahuru 20. E neke ana i te tere whakamiharo o te 47,678 kiromita ia haora, ka ngaro i te whenua ma te 881,000 kiromita noa.

Ko nga asteroids e toru e toe ana kaore ano kia whakaahuahia takitahitia i roto i te tuhinga puna, engari he rite tonu nga ahuatanga o te rahi, te tere, me te tata ki te whenua.

Ko enei huarahi tata a nga asteroids hei whakamaharatanga mo te mataaratanga tonu e hiahiatia ana ki te aro turuki i nga taonga mokowhiti ka whai waahi ki te tata ki to tatou ao. Ko te NASA me etahi atu tari mokowhiti huri noa i te ao ka whai tonu i nga asteroids me etahi atu tinana tiretiera ki te whakarite i te kitenga moata me nga rautaki whakaheke i te wa e tika ana.

He mea nui kia maumahara ahakoa e tata tata ana enei asteroids ki te whenua, karekau he take hei maaharahara i te mea karekau he riri nui mo te tukinga mai i a raatau huarahi tatau. Ko enei huihuinga he whai waahi nui mo nga kaiputaiao ki te ako tata ki enei toka mokowhiti me te whakapai ake i to maatau mohio ki o raatau hanganga me o raatau whanonga.

Rauemi:

– NASA (National Aeronautics and Space Administration)