Maramarama ana nga Aorangi o te Ata i te Rohe Tautoru

I te atatu o te rangi, e rua nga aorangi kanapa, ko Venus me Jupiter, kei te taha o te rohe kanapa o Orion o te Milky Way. Ko Venus, e mohiotia ana ko te Whetu o te Ata, ka kitea i te 30° i runga ake i te pae rawhiti i te rawhiti-ma-tonga-rawhiti, kei raro tonu i te whetu Regulus i te kahui whetu Leo. Ka neke whaka-te-rawhiti ki te waahi whetu, ka hanga e Venus he tohu patai whakamuri me te Regulus, hei hanga i te whakahuahua o te "Sickle of Leo." Kei te 10° i runga ake i te taha rawhiti te marama o te marama, kei te taha matau o raro o te whetu hiku.

I tera taha o te rangi, ka ara a Hupita ki te hauauru-ma-tonga-ma-tonga i mua i te whitinga o te ra. Ka kitea i te haurua o te rangi, ki te taha maui o te whetu kanapa o Aries, Hamal. Ko te huinga whetu o Pleiades, he wahanga o Taurus, kei te 18° i runga ake o Jupiter, kei te taha hauauru o te rohe o Tautoru. Ko Orion, te kahui whetu nui o te rohe, ka kitea i te haurua o te taha ki te hauauru-ma-tonga uru, e whakaatu ana i nga whetu kanapa a Betelgeuse me Rigel.

Kei roto i te kahui whetū a Orion e ono o nga whetu kanapa rawa tekau ka kitea mai i nga ahopae-waenganui ki te raki. Ko Sirius, te whetu kanapa rawa atu i te rangi o te po, ka kitea i runga i te 30° ki runga ake i te tonga o te rangi, paku whakaterawhiti o te ahunga matua ki te tonga. Ko Procyon, he wahanga o Canis Minor, ka puta mai i te haurua o te rangi ki te taha maui o runga o Sirius, ka hanga he tapatoru rite e mohiotia ana ko te Tapatoru Takurua me Betelgeuse me Procyon.

Mo te hunga e hiahia ana ki te mataki i enei mea whakamiharo o te rangi ma te karu, ka kitea a Saturn i te taha tonga-rawhiti o te rangi i muri i te torengitanga o te ra, i te mea karekau a Mars e kitea ana, ka totohu tata ki te toru tekau meneti i muri i te ra. Ko Saturn, ahakoa kaore i te kanapa penei i a Venus me Jupiter, ka kitea ngawari me ona mowhiti ma te karu. Ka ara ake a Jupiter i te haora i muri i te torengitanga o te ra, ka kitea i runga ake i te 10° i runga ake i te taha rawhiti i te wa e tata ana te waenganui po.

Ko te rohe o Tautoru, me ona whetu kanapa, kahui whetu, me te Orion Nebula rongonui, e puta mai ana hei papaki kohu kakariki i raro i te whitiki o te Kaiwhaiwhai, he tirohanga whakamiharo ki te torotoro ma te whakamahi karu. I te ahiahi, ka kitea nga Pleiades i te rangi, i te timatanga o te takurua, ka kitea te rohe o Tautoru ki te rawhiti o te rangi i muri i te torengitanga o te ra. Ka huri nga taima, ka neke a Orion puta noa i te rangi, ka hoki ano ki te rangi rawhiti i nga ata o te raumati.

Rauemi:

– He kaupapa rorohiko MICA a US Naval Observatory