Te Rangi i Noema 2023: Venus, Jupiter, me Saturn

Hei te marama o Whiringa-a-rangi 2023, ka tirohia nga kaitirotiro rangi moata ki tetahi tirohanga ataahua ko te marama kaitito me Venus. Tata ki te haora i mua i te whitinga o te ra, ka kitea te marama o te marama, 30% e whakamarama ana, i te tonga-rawhiti o te rangi, kei te haurua o runga. He kanapa a Brilliant Venus ki runga ake i te 20° ki te taha matau o runga o te orb marama. Mo te hunga whai karu, ko Denebola, te hiku o Leo, ka kitea i te 16.0° ki te taha maui o raro o te marama.

I nga ata e rua e whai ake nei, ka puta mai a Venus, te marama, me te whetu a Zania (e mohiotia ana ko Eta Virginis) ki te tirohanga kotahi. Ka taea e nga kaitirotiro te kite i te marama e neke tata ana ki a Venus i te wa e neke atu ana a Venus i Zavijava ka whakatata atu ki a Zaniah. I te ata o te 13 o nga ra, ka haere atu a Venus i a Zania. Ma te whakamahi i te karu, ka taea e koe te mataki i te waahi whetu i te taha o Venus.

I tua atu, ka taea e nga kaimakitaki te rapu i te whiti whenua i runga i te marama, na te ra e whakaata ana i nga moana, nga kapua, me te whenua o te whenua. Ko tenei ahuatanga ka whakamarama marie i te waahanga o te po o te marama, ka whakanui ake i tona ataahua.

Ko Jupiter, tetahi atu aorangi rongonui, ka kitea i te rangi ahiahi. He iti ki te hauauru, ka pouri i te wa e tau ana. Ahakoa te rangirua o te rangi me nga paanga o te rangirua, ka kitea tonu a Jupiter tae noa ki te taunga, kaore i rite ki a Saturn.

Ko te korero mo Saturn, ka kitea i runga i te 30° ki runga i te tonga-ma-tonga-ma-tonga mo te haora i muri i te torengitanga o te ra. Kei te neke haere whaka-te-rawhiti ki mua o Aquarius, a, kei te 6.7° te tu ki te taha maui o runga o Deneb Algedi, te hiku o Capricornus. Kei te neke haere a Saturn ki a Skat, te waewae o te Aquarian, me Lambda Aquarii. Ka kitea ano a Fomalhaut, kei te 20° ki te taha maui o raro o Saturn me te tata ki te 15° ki runga ake i te paerangi. Ka kitea a Saturn mo nga haora e rua i muri i te torengitanga o te ra i mua i te tohanga ki te hauauru-ma-tonga uru.

Hei whakarāpopototanga, ko Whiringa-ā-rangi 2023 he whai waahi ki te hunga kaingākau ki te rangi ki te mataki i te marama o te marama me Venus i te atatu o te rangi i mua i te whitinga o te ra. I tua atu, ka kitea ngawari a Jupiter me Saturn i nga haora o te ahiahi. No reira kapohia o karu ka takatu mo tetahi whakaaturanga tiretiera whakamiharo i tenei marama!

Nga wehewehe:

– Te Ao: Ko te ra e whakaatahia ana mai i te whenua e whakamarama ana i te wahanga pouri o te marama.

– Denebola: Ko te ingoa mo te whetu Beta Leonis, kei roto i te kahui whetu Leo.

– Zaniah: E mohiotia ana ano ko Eta Virginis, he whetu a Zania i te kahui whetu Virgo.

Rauemi:

– Ko te kaupapa rorohiko MICA a te US Naval Observatory.