Te Nature Enigmatic o nga Kohao Pango: Te Whakakore i nga Manakohanga

Ko nga kohao pango, nga hinonga nanakia o te ao, kua roa e miharo ana ki nga kaitoro arorangi me nga kaiputaiao. Ko enei whare hiko i te wa i whakaarohia he kore e ngata, ka kai i nga mea katoa e maia ana ki te mahi tata. Heoi, he kitenga tata nei kua whakawerohia tenei whakaaro nui.

Ko te ahua hurihuri i mauhia e te Event Horizon Telescope (EHT) i hurahia te noho o tetahi poka pango rerekee i te tupuni M87. Kaore i rite ki ona hoa, ko te ahua o tenei poka pango kei te pakaru i te ahua o te ahua ma te whakahoki ano ki te ao, ka ngaro te kaha, kaua ki te pau. Na tenei kitenga kua kapohia te aro o te hapori putaiao me te ngaru hou o te rangahau me te whakaaro.

Ko te tātaritanga o te ahua EHT kua kitea he mahi nui te papa autō o te poka pango ki te whakaroa i te hurihanga o te waa. I te hurihanga o te poka pango, ka toia te papa autō ki a ia, ka pa ki te papanga a tawhio noa o te waahi me te waa. Ko tenei mahi whakaweti-whaiaro ka puta te tukunga o te kaha ki te hohonutanga o te waahi, he rite ki nga "miriona marama-tau te roa o nga rama Jedi." Ko enei rerenga kaha, e kiia nei he relativistic jet, ka roa ake ki te tekau nga wa roa atu i to tatou ake tupuni Milky Way.

Ka tirotirohia ano e te rangahau hou te kaha ka puta te kaha o tenei kohao pango ka uru ki tetahi atu kohao pango. Ko tenei ariā whakahihiri e whakatuwhera ana i te ao o nga kaupapa ariā me te wero i nga whakaaro o naianei mo te whanonga o nga kohao pango.

Ahakoa enei kitenga whakamiharo, he maha nga patai kare ano kia whakautua. Kei te rikarika nga kaiputaiao ki te hohonu ake te maarama ki nga tikanga tika kei muri i enei ngaronga hiko. Ko nga tirohanga a meake nei ma te whakamahi i nga karu matatau, penei i te whakatipuranga EHT e whai ake nei, e mau ana te oati mo te whakamarama ake i enei ahuatanga miiharo.

Ahakoa kei te whakapoapoa tonu nga kohao pango ki o tatou tumanako, ko te rangahau me te ahu whakamua o te hangarau kei te wetewete haere i nga mea ngaro e karapoti ana i enei pukoro o te ao. A hohonu noa ’i to tatou maramarama no nia i teie mau mana o te ra‘i, e rahi atoa to tatou mauruuru no te mau ohipa fifi o te ao nui.

FAQ:

P: He aha te poka pango?

A: Ko te kohao pango he mea tino kikorangi i te waahi kaore he mea e puta mai, ahakoa te marama.

P: He aha te kitenga o naianei mo nga rua pango?

A: I kitea e te kitenga ko etahi kohao pango, otira ko tera kei roto i te tupuni M87, ka ngaro te kaha engari kaua e pau.

Q: He pehea te paanga o te papa autō ki te poka pango?

A: Ko te papa autō o te poka pango ka whakaroa i tana hurihanga i roto i te waa, ka puta te tukunga o te kaha ki te waahi.

P: He aha nga jet relativistic?

A: Ko nga relativistic jet he rerenga kaha e toro atu ana mo nga miriona tau-marama me te hono ki nga kohao pango.

P: He aha nga kaiputaiao e tumanako ana ka kitea me nga tirohanga a meake nei?

A: Ko te whai a nga Kairangataiao kia hohonu ake te maarama ki nga tikanga kei muri i te ngaronga o te kaha o te kohao pango, ka kitea pea te hononga i waenga i nga kohao pango ma nga tirohanga a meake nei.