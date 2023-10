Kua Whakaatuhia e NASA te huarahi kati o Asteroid 2023 UR1 i tenei ra

Ko nga kaiputaiao NASA kua kaha ki te whai me te ako i nga asteroids, a na o raatau mahi i puta he whanaketanga whakahihiri. I tenei ra, i te Oketopa 21, 2023, he asteroid e kiia nei ko 2023 UR1 kua whakaritea kia tata ki te whenua. Ko te asteroid, 120 putu te whanui, ka tae mai i roto i te tawhiti o te 834,000 kiromita ki te whenua. Ahakoa he ahua tawhiti tenei ki nga korero a te tangata, i roto i te waahi o te waahi, ka whakaarohia he huarahi tata.

I tirohia tuatahitia e nga Kairangirangi Asteroid 2023 UR1 i te Oketopa 17, 2023, he ra torutoru i mua i tona tata tata. Ko te tirohanga whakamutunga i mahia i te Oketopa 19. No te roopu o nga asteroids Apollo, e mohiotia ana mo ona awhiowhio whakawhiti whenua. He mea tika kia mohio he rite te nui o tenei asteroid ki te waka rererangi.

Kei te tirotirohia e te Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) a NASA te huarahi o te asteroid me te whakarato korero tino nui mo tana huarahi. Ka toro atu te asteroid ki mua i te whenua i te tere o te 29,557 kiromita ia haora.

Ko nga mahi a te NASA ki te tirotiro asteroid he mea nui mo te maarama ki enei toka aahu me te whakaiti i nga tupono ka taea. Ka whakamahia e te umanga mokowhiti te whānuitanga o nga karu me nga kaitirotiro matatau, penei i te NEOWISE, ALMA, Pan-STARRS1, me te Catalina Sky Survey.

I tua atu i te aro turuki i nga asteroids, kei te whakareri ano a NASA mo tana waka mokowhiti a Lucy asteroid flyby tuatahi a te Noema. Ko te whainga tuatahi o te waka mokowhiti ko Dinkinesh asteroid, he iti iho i te hawhe maero te whanui, kei roto i te whitiki asteroid i waenganui i Mars me Jupiter. Ko te waka mokowhiti a Lucy kei runga i te 1 tau te roa me te whakaaro ki te toro atu ki nga asteroids 12, tae atu ki nga asteroids Torotiana i te orbit o Jupiter. Engari ki te huri haere i nga asteroids, ka mahia e Lucy nga rerenga rererangi hei kohi raraunga nui.

Ko te whakapau kaha a NASA ki te whai, ki te ako me te tirotiro i nga asteroids kei te haere tonu ki te whakarato i nga whakaaro nui ki enei taonga tiretiera me te awhina ki te whakarite i te haumaru o to tatou ao.

Rauemi:

– NASA (https://www.nasa.gov/)

– Pokapū mo nga Akoranga Ahanoa Tata-Earth (https://cneos.jpl.nasa.gov/)

– HT Hangarau (https://tech.hindustantimes.com/)