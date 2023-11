25 Tau o te Teihana Mokowhiti o te Ao: He Milestone me tua atu

I whakanuia e te International Space Station (ISS) tona huritau 25 mai i te whakarewatanga o tana waahanga tuatahi. I roto i nga tau 25 kua pahure ake nei, kua noho te ISS hei tohu mo te mahi tahi o te ao me te waahi mo nga kitenga putaiao maha. Ka tirotirohia etahi patai e pa ana ki te ISS me tana haerenga whakamiharo.

Kia pehea te nui o te ISS?

He nui ake te ine i te whare e ono ruuma moenga, ko te ISS te toronga whakamiharo 357 putu (108 mita) mai i te pito ki te pito. Ki te titiro, he rite te rahi ki to te papa whutupaoro o Amerika. I roto, ko te ISS e ono nga waahi moe, e toru nga kaukau, he whare takaro, me nga momo waahi rangahau.

Kia pehea te tere o te haere a te ISS?

Ka topa te ISS ma te waahi i te tere ohorere tata ki te 17,500 mph (28,000 kph). Ka huri haere i te whenua ia 90 meneti, ka wheako nga kaihopu o runga i te teihana i te 16 o te whitinga me te torengitanga o te ra i ia ra. Ko te ataahua o enei whakawhitinga tiretiera kua mau i roto i nga whakaahua whakamiharo o te waa.

Kia pehea te roa o te noho a nga kairangirangi ki runga i te ISS?

Ko te tikanga, e ono marama te noho a nga kairangi rererangi i runga i te ISS, ahakoa ka noho etahi mo nga wa poto ake, roa ake ranei. Ko Frank Rubio, i hoki mai ki te whenua i Oketopa 2023 i muri i tana whakapaunga i nga ra e 371 nga ra i te waahi, he nui ake i te noho a te kaitirotiro rererangi NASA o mua. I whakaritea tuatahi mo te ono marama, he take ki tana waka mokowhiti i arai atu ki te misioni roa.

He aha te nuinga o nga tangata i runga i te ISS i te wa kotahi?

Ahakoa te nuinga o te wa e noho ana te ISS mo nga kaihopu tata ki te ono nga tangata, tera ano etahi waa i powhirihia e te teihana kia 13 nga kainoho. I te nuinga o nga wa ka piki ake enei nama i te wa e huri haere ana nga kaihopu, he iti noa iho.

Kei hea nga tirohanga tino pai mo te whenua mai i te ISS?

Ko te kōwae Cupola o te ISS, me ona matapihi e whitu, e whakaatu ana i nga tirohanga panoramic kore e rite ki te whenua. He maha nga wa ka toro atu nga kaitirotiro whetu ki tenei whare maataki i a ratau wa waatea, ka hopu i nga whakaahua me nga ataata whakamataku. Hei tauira, a Thomas Pesquet, te kairangirangi Wīwī, i āta whakamahere i ana huihuinga whakaahua ki te hopu i nga whakaahua pai o nga rohe rereke e haere ana i raro i te ISS.

Kua raru te ISS?

Ahakoa e whakamarumaru ana te ISS mai i te nuinga o nga otaota mokowhiti, he tupono tonu ka tukinga. Ka aro turuki nga kaiwhakahaere o te whenua i nga mea kei roto i te orbit me te whakatika i te huarahi o te ISS i te wa e whakawehi ana nga otaota nui ake i te paanga. I te tau 2021, i whakaruruhau nga kaihopu mo te wa poto ki o raatau waka mokowhiti i te wa i pa mai ai te kino o te kapua otaota. Waimarie, kare tonu te teihana i whara, ka taea te mahi ano kia rite tonu nga mahi.

Ka kitea te ISS mai i te whenua?

Tino! Ka kitea te ISS mai i te whenua me te kore e hiahiatia he karu, he karu. I whakarewahia e NASA tetahi taupānga awhina e whakaatu ana i te wa me te waahi ka titiro ake ki te kite i te teihana i a ia e rere ana puta noa i te rangi i te teitei o te 250 maero.

Me pehea te whakahaere a nga kairangi rererangi i nga mea e tika ana mo te kaukau i te waahi?

Ko tetahi o nga patai e tino paataihia ana, ka pa ki nga wero ahurei ka pa ki te whakamahi i te wharepaku i roto i nga ahuatanga microgravity. Hei whakarite i te ma me te pai, i hangaia e nga miihini he punaha motuhake. Mo te mimi, ka whakamahia he ngongo momi, ka tātari me te hangarua hei wai inu. Ka taea te tuku para para totoka ki tetahi waahi iti kua tohua. Mo te hohonutanga o te maarama ki te mahi o te wharepaku ISS, tirohia tenei rauemi whakamarama.

Ka noho tonu te ISS ki te orbit mo etahi atu 25 tau?

Ko te pouri, ko te hoahoa tawhito o te ISS ka piki ake nga uaua me nga utu mo te tiaki. I tenei wa, ko te mahere ko te whakahaere i te ISS tae noa ki te 2030, ka mutu ka ata tirotirohia e NASA me ona hoa te whare. I te wa o te urunga ano ki te hau o te Ao, ka wera te wahanga nui o te ISS, ka pakaru.

He aha kei mua mo te noho roa ki te waahi?

Ko te mutunga o te misioni a te ISS kaore e tohu i te mutunga o nga mahi a te tangata i roto i nga haerenga mokowhiti roa. Kua mahi tahi a NASA me nga kamupene motuhake ki te hanga i nga teihana mokowhiti hou ka mau ki te waahi i mutu ai te ISS. Ko SpaceX, i te mahi tahi me Vast te tiimatanga o Los Angeles, tetahi o enei hoa, me nga mahere ki te whakarewa i tetahi waahanga hou i te timatanga o te 2025. Hei taapiri, kua whakatauhia e Haina tana ake teihana mokowhiti, me te whakaaro a NASA ki te whakatu i tetahi turanga marama mo te roa. ka noho te astronaut.

I a matou e whakaaro ana ki nga whakatutukitanga whakamiharo a te ISS i roto i nga tau 25 kua hipa, e rikarika ana matou ki te torotoro haere tonu i te waahi me nga huarahi mutunga kore kei mua.

Puna: NASA

