Ko nga mea ngaro kaore i whakautuhia i roto i te Podcast Kaore e taea te whakamarama a Vox

Kaore e taea te whakamaarama, ko te podcast rongonui i whakarewahia e Vox i te Maehe 2021, kua eke ki tana wahanga 100th, a kua kitea te kore o nga patai kaore ano kia whakautua. Ko te podcast, e ruku ana ki nga mea e kore e mohiotia, e torotoro ana i nga ahuatanga pohehe, kua uru ki roto i nga momo ao, mai i te rire o te moana ki te whanuitanga o te ao. I te ara, kua kitea e nga kaihanga me nga kairipoata o Unexplainable te tino whanui o nga mea ngaro e karapoti ana ia tatou.

Ka tae mai nga mea ngaro ki nga rahi katoa, a kua hipokina e Unexplainable nga enigmas nui me te iti. I roto i nga mea ngaro nui ko te hanganga o te ao ano. Ahakoa nga tekau tau o rangahau, kare ano nga kaiputaiao kia mohio he aha te nuinga o nga matū kei te ao. Ko te mea pouri, he taonga kore e kitea, e kore e mohiotia, kei te karo tonu i to tatou mohiotanga.

Ko tetahi atu patai nui ko te mutunga o nga mea katoa. Na roto i te ako i te ao tiretiera me te ao whanui, kua mohio nga kaitirotiro arorangi he timatanga to te ao, a tera pea ka tutuki tona mutunga. Ko te ariā o te Big Bang me te mohio ki te toronga tonu o te ao kua puta tenei mea ngaro.

Ko te takenga mai o to tatou marama ka noho tonu he panga whakamihi. I werohia nga ariā o mua i te hokinga mai o nga kairangirangi mai i te marama me nga toka e whakaatu ana i tetahi korero rereke. Ko te noho mai o tetahi momo toka e kiia nei ko te anorthosite i kii mai he huihuinga kino e pa ana ki te wera nui me te rewa. Ko te raupapa tika o nga huihuinga kaore i te mohiotia, engari ko nga mea ka taea he mea whakamiharo.

I tua atu, ko te patai mo te pehea i timata ai te ora i runga i te whenua kei te miharo tonu nga kaiputaiao. Na roto i nga whakamatautau taiwhanga e rite ana ki nga ahuatanga o te whenua o mua, ka tumanako nga kairangahau ki te whakatuwhera i nga mea ngaro o te takenga mai o te ora.

Ko te rangahau a Unexplainable mo enei mea ngaro me te maha atu kua whakaatu he mahi nui nga patai kaore i whakautua ki te kawe i te ahunga whakamua me te whakaoho i nga whakaaro. Ma te rapu whakautu, ka hohonu ake te maarama ki to tatou ao me to tatou waahi ki roto. Kua whakamatauhia e te podcast kaore he iti o nga mea ngaro whakamiharo e tatari ana kia hurahia.

(Source: Vox – Unexplainable)

Tuhipoka: Karekau he URL kei roto i te tuhinga puna.