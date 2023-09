Neke atu i te kotahi tau te waka hou o Shepard Suborbital o Blue Origin

Ko te Blue Origin's New Shepard suborbital waka kua neke atu i te kotahi tau mai i tana whakarewanga whakamutunga i te marama o Hepetema 2022. I taua whakarewanga, ka raru te whakahiato o te waahi tuatahi ka taea te whakamahi i te waka, ka pakaru, i te wa i tukuna e te kapene tana punaha rerenga ohorere ka u marie. me ona utu rangahau katoa e mau tonu ana. Ko te rangahau i whakahaeretia e Blue Origin i kitea ko te puha o te miihini BE-3PM o te atamira tuatahi i mate i te korenga-hanganga-mahana, na te hee o te tuki me te whakamutua o te misioni.

I te marama o Poutu-te-rangi, i panuitia e Blue Origin nga tikanga whakatika i mahia e ia, tae atu ki nga whakarereketanga hoahoa ki te ruuma mura me nga tawhā whakahaere hei whakatika i te nui o te puha puha me nga take wera-wera. I whakapuakihia e te kamupene ana tumanako kia hoki mai ano ki te rere me te whakarewa ano i te huinga o nga utu rangahau 36. Heoi, kua 5.5 marama mai i te whakahou, kaore ano a New Shepard kia rere.

Ahakoa karekau a Blue Origin i tuku whakamohiotanga nui mo te mana o New Shepard, he raarangi ranei mo tana hokinga mai ki te rere, kua angitu tana kaiwhakataetae matua, a Virgin Galactic, e wha nga miihana kaihihi ma te whakamahi i tana waka rererangi VSS Unity i tenei waa. Inaianei kua waru nga miihana mokowhiti a Virgin Galactic, e rua neke atu i te Blue Origin. Ahakoa e whai ana nga kamupene e rua ki te tuku ki nga kaihoko he wheako poto mo te kore taumaha me te kite i te whenua mai i te waahi, ka noho tonu a VSS Unity ki te orbit mo te 60 ki te 90 meneti te roa ake, ki te 10 ki te 12 meneti a New Shepard.

Ko te Blue Origin e noho pono ana ki te whakatau i nga take hangarau me New Shepard me te hoki wawe ki te rere. Ko te roa ake o nga rerenga rererangi a Virgin Galactic ka taea e ratou te whakataetae i roto i te maakete tuuruhi mokowhiti mo te hunga e rapu ana i te wheako roa atu i tua atu o nga rohe o te hau o te Ao.

Nga wehewehe:

– Te waka o raro: He waka mokowhiti i hangaia kia eke ki te waahi engari karekau e eke ki te omio pumau huri noa i te Ao.

- Ka taea te whakamahi ano i te waahanga tuatahi: Ko te waahi tuatahi o te toka e whakarato ana i te nuinga o te whakakorikori i te wa o te whakarewatanga, ka taea te whakaora me te whakamahi ano mo nga misioni o muri mai.

– Anomaly: He rereke mai i te whanonga e tumanakohia ana.

– BE-3PM engine: Ko te miihini i whakamahia i te atamira tuatahi o te waka Shepard Hou a Blue Origin.

Puna: Blue Origin, Virgin Galactic