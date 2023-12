Tuhinga Hou: Ko Te Reo Irirangi Tere Misterius me te Waiata Ka Pahū

Ko nga pakaru o te reo irirangi tere (FRB), ko enei ngaru irirangi te roa o te mitamano hēkona te roa mai i te waahi hohonu, katahi ano ka tauhou. Ko nga FRB he panga aorangi i tino miharo nga kaitirotiro arorangi mai i to ratou kitenga i te tau 2007. Ka taea e enei pupuhi kaha o te kaha te tuku i te mana nui i roto i te hautanga o te hekona pera i ta te Ra e whakaputa i te tau katoa. Heoi, he mea ngaro tonu to ratou takenga mai.

I roto i tetahi rangahau tata nei i whakaputaina i roto i nga Panui Marama o te Royal Astronomical Society, kua kitea e nga kaiputaiao tetahi kitenga whakahirahira e pa ana ki tetahi FRB e kiia ana ko FRB 20220912A. Ma te whakamahi i te Allen Telescope Array (ATA) o te SETI Institute i California, ka kitea e nga kairangahau 35 nga pupuhi mai i tenei puna mo te rua marama.

Ko te tauira motuhake i kitea i roto i te FRB 20220912A ka tu mai i etahi atu FRB tukurua e mohiotia ana. Ko ia pakaru ka kitea te hekenga o te auau o waenganui, ka puta he huanga "whiowhio kiriata tiretiera". I te wa i hurihia e nga kairangahau nga tohu ki te ororongo ma te whakamahi i te xylophone, ko nga korero teitei e rite ana ki te timatanga o nga pakaru, ko nga korero iti ka mutu te raupapa.

Ko te kore o te tauira ka kitea i roto i te waa o ia pakarutanga ka taapiri atu ki te mea ngaro e karapoti ana i nga FRB. Kua kitea e nga rangahau o mua he tauira i roto i etahi FRB tukurua, engari ko te ahua o te FRB 20220912A kei te whakararu i enei tumanako. E ai ki a Takuta Sofia Sheikh, te kaituhi matua o te rangahau, ko te kitenga o tenei tauira hou i roto i nga FRB e whakau ana i nga taonga e mohiotia ana me te whakauru i nga mea hou.

I ia tirohanga mo te FRB, ka whiwhi nga kaiputaiao i nga matauranga hou engari ka pa atu ano nga patai. E whakapono ana nga Kairangirangi ko nga aukumete, nga toenga o nga whetu kua mate, tetahi o nga punanga FRB. Heoi ano, ko nga tukinga i waenga i nga whetu neutron maataki me nga papaka ma kua kiia ko nga take pea. Kei te haere tonu te rapu whakamarama mo nga FRB.

He tohu nui tenei rangahau na te mea ko ia te tuatahi ki te whakamahi i te Allen Telescope Array kua whakahoutia. Ko nga whakamohoatanga ki te rarangi ka taea e nga kaitirotiro arorangi te titiro ki nga whanonga o nga FRB puta noa i nga iarere rereke engari ki te kite i nga tohu ngoikore, ka kitea etahi atu mea ngaro o enei ahuatanga o te ao. I roto i nga kupu a Dr. Sheikh, "ka taea e nga telescopes hou me nga mana ahurei, penei i te ATA, ka taea te whakarato i tetahi koki hou mo nga mea ngaro o te FRB pūtaiao."