Ko nga taunakitanga hou e kii ana i te tangata, ehara i te huringa o te rangi, te kawenga mo te hekenga o nga mamara nui.

He rangahau tata mai i te Whare Wananga o Aarhus e whakawero ana i te whakapono kua roa nei ko te huringa o te rangi te take tuatahi o te heke nui o nga kararehe whakangote nui i roto i nga mano tau kua hipa. Engari, e kii ana te rangahau ko te tangata te take nui i muri i tenei paheketanga.

I aratakina e Ahorangi Jens-Christian Svenning, i tātarihia e nga kairangahau te DNA o nga momo ora 139 o nga kararehe whakangote nui, ka kitea te hekenga nui o te ao katoa i roto i o raatau taupori tata ki te 50,000 tau ki muri. He rite tonu tenei ki te whanuitanga o te noho a te tangata o te ao.

He rereke ki nga ariā o mua e whakahee ana i nga rereketanga o te rangi mo te ngaromanga, ko nga kitenga o te rangahau e tohu ana ko te tangata te tino whakamaramatanga. Ko te korero a Ahorangi Svenning, "Mo nga tau 800,000 kua pahure ake nei, kua rerekee te ao i waenga i nga tau hukapapa me nga wa i waenga i nga wa o te ao... Na te tangata te tino whakamaramatanga."

Hei whakahaere i te rangahau, i kohia e nga kairangahau nga raraunga mai i nga momo mapi o nga momo puta noa i te ao. Ko tenei nui o nga raraunga, tata ki te 3 piriona nga tohu raraunga mo ia momo, me whai mana rorohiko nui me te wa ki te tātari.

Ma te wetewete i nga huringa i roto i te DNA, i taea e nga kairangahau te whakatau tata i te rahi o te taupori o ia momo i roto i te waa. Ko te nui ake o nga huringa, ka nui ake te taupori. Ka whakawerohia e tenei huarahi te tauira e kiia nei mo te ngaronga o te mammoth na te huringa o te rangi, na te mea he he te whakaatu i te ahua whanui o te hekenga megafauna.

Ahakoa ko nga rangahau e whakaatuhia ana i roto i tenei rangahau e whai waahi ana ki nga tautohetohe e haere tonu ana, e whakaatu ana i nga taunakitanga kaha mo te huringa o te huarere i te mea ko te take tuatahi o te heke o te maminga nui. I kii a Ahorangi Svenning, "Na te nui o nga raraunga kei a tatou inaianei, he uaua ki te whakahee… kua horapa te tangata puta noa i te ao… ka piki ake te taupori."

Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te retaata Nature Communications, ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te mohio ki te paanga o te wawaotanga a te tangata ki nga rauwiringa kaiao o te ao me te whakaatu i te hiahia mo etahi atu rangahau mo tenei waahanga.