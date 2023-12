Te Whakakitenga Hou: Ko te Rara o te Ra Tino Kaha i Nga Tau

E ai ki nga purongo tata nei, kua hopukina e nga kaiputaiao o te National Aeronautics and Space Administration (NASA) tetahi ahua o tetahi huihuinga whetu whakamiharo - te mura o te ra tino kaha i roto i nga tau. Ko te mura o te ra, i kiia he mura X2.8, i puta i te Rapare ka kitea e te Solar Dynamics Observatory a NASA.

Ko te mura o te ra ko te pupuhi kaha o te iraruke i puta mai i te tukunga o te hiko autō e hono ana ki nga korara ra. Ko enei mura e kiia ana ko nga mahi pahū nui rawa atu i roto i te punaha solar. I te nuinga o nga wa ka puta he waahi kanapa i te Ra, ka roa mai i nga meneti ki nga haora. Ko te mura o te ra ka tuku whakaahua, he marama ranei, puta noa i te hihinga katoa.

Ko te mura o te X2.8 he mea tino rongonui na te mea ko te momo mura tino kaha, e tohuhia ana e te tohu X-akomanga. Ko te nama e whai ake nei i te whakarōpūtanga he korero atu mo tona kaha. I te 12:02 pm Wā Paerewa Rawhiti i te Rātapu.

Ahakoa te ahua rawe o te mura o te ra, ka whai paanga nui ki o tatou ao o ia ra. E ai ki a NASA, ka taea e enei huihuinga te whakararu i nga korero reo irirangi, nga hiko hiko, me nga tohu whakatere. I tua atu, ka taea e ratou te whakararu i nga waka mokowhiti me nga kairangirangi.

I te take o tenei mura o te ra tata nei, na reira i mate ai te reo irirangi ngaru poto i runga i nga whenua o Amerika, e ai ki ta SpaceWeather.com. Ko tenei pango e whakaatu ana i te kaha me te kaha o nga huihuinga o te ra.

I tua atu i te mura o te ra, i kite ano nga kaiputaiao i te putanga o te coronal mass ejection (CME) e pa ana ki te mura. Ko nga CME he pananga nui o te plasma me te papa autō mai i te Ra. Ko tenei CME pea he waahanga-a-Whenua, tera pea ka pa atu ki to maatau ao.

I te wa e ako tonu ana nga kairangahau me te aro turuki i nga mura ahi o te ra, ka kaha ake to raatau kaha ki te matapae me te whakaiti i nga tupono ka pa atu ki enei huihuinga. Ko te mohio ki te whanonga me te paanga o te mura o te ra ka piki ake to maatau mohiotanga ki te Ra engari ka awhina ano hoki ki te tiaki i a tatou hangahanga hangarau me te oranga o nga kaitarai i te waahi.