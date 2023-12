Ko te Misiona SWOT a NASA he nui ake i nga tumanakohanga mo te Tirohanga Wai o te Ao

Whakarāpopototanga: He nui ake nga tumanakohanga a NASA's Surface Water and Ocean Topography (SWOT) amiorangi i roto i tana rangahau mo te wai mata o te Ao, e ai ki te kaiputaiao kaupapa a Lee-Lueng Fu. Ko te taputapu tuatahi, ko te Ka-band Radar Interferometer, i whakarato tonu i nga tirohanga moana marama me te tika. He tino pai te mahi a etahi atu pukoro tirotiro whenua, i whakanuia e nga kairangahau NASA i te hui a American Geophysical Union Fall. Ma te pai ake o nga mahi a SWOT ka taea te aro turuki i nga taumata wai i roto i nga roto iti me nga awa, ka eke pea ki te 6 miriona roto te iti ki te kotahi heketea.

-

Ko te Mīhana SWOT a NASA ka pakaru i nga tumanakohanga mo te aro turuki i te wai o te whenua

Ko te miihana SWOT hou a NASA, e whai ana ki te ruri i te wai mata o te whenua, kua nui ke atu i nga tumanakohanga tuatahi, ka miharo nga kaiputaiao ki te angitu o te misioni. I roto i nga ra o te whakahohe i te taputapu tuatahi, te Ka-band Radar Interferometer i runga i te hononga NASA-French Space Agency CNES SWOT amiorangi, i taea e nga miihini te hopu i nga whakaahua teitei o te mata-moana kaore i tino marama me te tika.

Ko te kaiputaiao kaupapa a Lee-Lueng Fu i kii i tana kore whakapono i te tuatahi, me te whakaaro ko nga whakaahua i tukuna atu ki a ia he momo katakata kino. Ko te tere o te ahunga whakamua ki te whiwhi raraunga kounga teitei he mea ohorere, na te mea he maha nga marama ki te whakamahine i nga algorithm mo te pai ake o te kounga raraunga. Heoi, ka tukuna e te Ka-band Radar Interferometer a SWOT nga tirohanga moana marama me te tika.

Ehara i te mea ko te miihana SWOT anake i eke ki runga, engari ko etahi atu puoko tirotiro mo te whenua i whakaatu i nga mahi whakamiharo. E ai ki a Barry Lefer, te kaiwhakahaere hootaka titonga tropospheric a NASA, ko te Tropospheric Emissions Monitoring of Pollution sensor "kei te pai te mahi." I tua atu i tera, ko te irirangi Tirohanga Puehu Puehu Mata o te Whenua i runga i te Teihana Mokowhiti o te Ao i nui ake i nga tumanako o mua.

Heoi ano, ko te whakanui mo te miihana SWOT i puta i roto i nga whakatutukitanga i whakaatuhia i te hui a American Geophysical Union Fall. Ko Fu, kua uru ki roto i nga miihana NASA e wha, kaore i aro ki te mahi tino pai a SWOT. I te taha o te moana, i whakaatu a SWOT i te angitu tonu, i te wa e hiahia ana nga tono hydrology ki etahi atu whanaketanga rorohiko hei whakarei ake i te tukatuka raraunga.

Ko te mahi whakamiharo a SWOT ka taea e nga kairangahau te aro turuki i nga taumata wai i roto i nga roto iti me nga awa iti ake i te whakaaro tuatahi. I mua i te whakarewatanga, ko te whakaaro ka taea e SWOT te mataki i nga roto i te iti ki te 6 heketea. Heoi, na te kaha ake o te amiorangi, kei te tumanako nga kairangahau ki te aro turuki tata ki te 6 miriona roto te iti ki te kotahi heketea. Kei mua i te aroaro o SWOT te whai waahi ki te mohio ki te wai mata o te whenua.