Ka whakahaerehia e nga tauira o te Whare Wananga o Kuini te whakamatautau mokowhiti whenua

Whakarāpopototanga: Kua tohua e NASA tetahi roopu o nga akonga mai i te Whare Wananga o Kuini hei whakahaere i tetahi whakamatautau putaiao paionia i runga i te Teihana Mokowhiti o te Ao. Ko te whakamatautau, na te tauira o te ao hauora tau-tuatoru a Cole Munro, ka tirotiro i te paanga o te microgravity ki nga pūmua tipu me te kaha ki te whakarei ake i te whai huatanga o nga patu paturopi. Ahakoa kaore nga akonga e haere ki te waahi mokowhiti, ka whakahaerehia te whakamatautau e nga kairangirangi i runga i te teihana mokowhiti. Kia tukuna nga taputapu e tika ana ki te ISS, ko te whakarewanga ka puta i te mutunga o te puna. Whai muri i te otinga o te whakamatautau, ka tātarihia e te roopu nga tauira ki te whenua. Ka whai hua pea tenei rangahau hou ki te whakapai ake i te oranga i tua atu o to tatou hau i te mea kei te rongonui haere nga haerenga mokowhiti.

I roto i te whanaketanga hou, kua tohua e NASA tetahi roopu o nga akonga mohio mai i te Whare Wananga o Kuini ki te whakahaere i tetahi whakamatautau putaiao whakamiharo i runga i te Teihana Mokowhiti o te Ao. Ko te tono a te roopu, i tua atu i etahi atu whiringa toa e rua, i tu ake mo tana huarahi auaha me te paanga pea.

Ka arahina e Cole Munro, he tauira mo te tau tuatoru mo te hauora hauora, ko te whainga o te whakamatautau ki te tirotiro i nga paanga o te microgravity ki nga pūmua tipu. Ma tenei rangahau e whakamarama te kaha o enei pūmua, e kiia nei ko te lectins, ki te whakarei ake i te kaha o nga paturopi i roto i nga taiao o te whenua me te waahi. Ma te mohio me pehea te whawhai a te lectins ki nga huakita i te waahi, ka taea e nga kaiputaiao te hanga rautaki kia ora ai nga kairangirangi i a raatau misioni.

Ahakoa kaore nga akonga o te Whare Wananga o te Kuini e wheako i nga mea whakamiharo o te waahi, ko ta raatau whakamatautau ka whakahaerehia e nga kairangirangi i runga i te Teihana Mokowhiti o te Ao. Ko nga taputapu e tika ana mo te whakamatautau kua whakaritea kia whakarewahia i te mutunga o te puna, i runga i te rerenga waka e whaaia ana mo te teihana mokowhiti. Kia tae ki te waahi, ka whakahaerehia e nga kairangirangi te whakamatautau me te kohi tauira mo etahi atu tātaritanga.

Kia oti, ka whakahokia mai nga tauira ki te whenua mo te tirotiro tata i roto i te Discovery Labs, i raro i te arahi a Diane Tomalty, he kaiwhakaako takirua mo te akoranga. Ma tenei tātaritanga kaha ka awhina i nga kaiputaiao ki te whakatuwhera i nga maaramatanga nui ki te whanonga o nga pūmua tipu i roto i te microgravity, ka whai waahi pea ki te ahu whakamua i roto i nga mahi hauora o te ao i roto, i tua atu o to maatau ao.

I te wa e kaha haere ana nga haerenga mokowhiti, ehara i te mea mo nga kaupapa putaiao engari mo nga mahi whakangahau ano hoki, ko nga whakamatautau penei he oati whakamiharo mo te whakapai ake i te oranga o waho o te hau o to tatou ao. Ko nga rangahau paionia a nga akonga o te Whare Wananga o Kuini he tohu whakaihiihi ki te wetewete i nga mea ngaro o te mokowhiti me te rapu otinga auaha ki nga wero o te haerenga mokowhiti roa.