Ka kitea e nga Kairangataiao etahi mea ka taea te tautoko i te ora i te Marama o Saturn

No tata nei ka kitea e nga kaiputaiao tetahi o nga marama o Saturn, a Enceladus, he nui pea nga paanga o te ora ki tua atu o te whenua. Kua kitea e nga kairangahau te hauwai hauwai, he hau whakamate i runga i te whenua, i roto i nga ngota ngota i puta mai i Enceladus. Heoi, kaua e kiia he mea whakatuma, ka whakapono nga kaiputaiao he mahi nui te hauwai hauwai i roto i te hanganga o nga poraka o te ora.

Ko te ahua o te hauwai hauwai he mea tino miharo na te mea e kiia ana ko "te timatanga mo te nuinga o nga ariā mo te takenga mai o te ora," e ai ki a Jonah Peter, he akonga paetahi koiora i Harvard. Ko tenei hau e mohiotia ana he maha nga mahi i roto i te matū prebiotic, a kua whakatauritea ki te maripi o te Ope Taua a Swiss na tana mahi ki te whakaahei i nga tauhohenga matū e tika ana kia puta te ora.

Ko Enceladus, me tona moana i raro i te mata, kua roa e kiia ana ko tetahi o nga kaitono tino pai mo te manaaki i nga oranga o waho i roto i to tatou punaha solar. Ko tenei kitenga a Peter me ana hoa mahi, a Tom Nordheim me Kevin Hand o te Jet Propulsion Laboratory a NASA, ka whakanui ake i te oranga o tenei marama hukapapa.

I tua atu i te hauwai hauwai, i kitea e nga kairangahau nga ngota rauropi penei i te acetylene, propene, me te ethane. Ko enei puhui ka kaha ki te whakakoi i nga tauhohenga matū ka taea te whakarato pūngao mo nga moroiti katoa e noho ana i te moana o Enceladus. I kitea ano te ahua o te methanol rite te waipiro, ahakoa kaore i taea e nga kairangahau te mohio ko tehea te waipiro.

Ko tenei rangahau hou e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo te whakatewhatewha i te ahua o te ora ki tua atu o te Ao. Ko te tuhura i nga moana o Enceladus me te tātari i tona hanganga matū ka taea te whakaatu i nga whakaaro nui ki te takenga mai o te ora me te tupono mo nga taiao noho ki etahi atu waahi o te ao. I te wa e hura haere tonu ana nga kaiputaiao i nga mea ngaro o te marama o Saturn, kei te piki haere te tumanako ki te kite i nga oranga o waho.