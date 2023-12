Ka kitea e te Misiona a Cassini nga mea nui mo te oranga i runga i te Saturn's Moon Enceladus

By

Ko nga rangahau hou e pa ana ki nga raraunga mai i te misioni Cassini a NASA kua whakaatu i nga taunakitanga kaha o te hauwai hauwai me te puna kaha o te kaha matū i runga i te marama o Saturn Enceladus. Ko enei kitenga he tautoko ake mo te noho a Enceladus me te whakamarama i te kaha o te ora ki raro i te hukapapa o waho.

Kua mohio nga kaiputaiao ki te pupuhi o te hukapapa me te kohu wai e puta mai ana i a Enceladus, kei roto nga puhui waro e tino nui ana mo te oranga e mohio ana tatou. Heoi, na te tātaritanga tata o nga raraunga Cassini kua hurahia te noho o te hauwai hauwai, he ngota ngota e tika ana mo te takenga mai o te ora. Ko te hauwai hauwai he mahi nui ki te hanga i nga waikawa amino, ko nga poraka hanga o te oranga.

I tua atu, i kitea e nga kairangahau ko te moana kei raro i te anga hukapapa o Enceladus e pupuri ana i te puna nui o te kaha matū. I ahu mai tenei pūngao i te maha o nga pūhui waro, ko etahi hei wahie mo nga rauropi i runga i te whenua. E ai ki enei kitenga ka nui ake pea te kaha matū a Enceladus i te i whakaponohia i mua, ka piki ake te oranga me te mau tonu.

Ko te kaituhi matua a Jonah Peter, he tauira kairangi i te Whare Wananga o Harvard, e kii ana, "Ko ta maatau mahi he taunakitanga ano kei te manaaki a Enceladus i etahi o nga ngota ngota tino nui mo te hanga i nga poraka hanga o te ora me te pupuri i taua oranga na roto i nga tauhohenga metabolic." Ko tenei rangahau e whakaatu ana i nga whakaaro mo te hanganga o nga koiora matatini me nga tukanga matū ka puta pea i runga i te marama.

He mea tino nui te kitenga o te hauwai hauwai, na te mea he timatanga mo nga whakaaro mo te takenga mai o te ora. Ko tana whaikorero ka taea e ia te whai waahi nui ki te hanga o nga waikawa amino, ka waiho hei ngota ngota hei whanaketanga o te oranga.

I kaha ake nga kitenga a te roopu rangahau i a ratou e tirotiro ana i etahi tauira rereke, me ia whakamatautau e whakakaha ana i nga taunakitanga. I te mutunga iho, ka marama ko te hanganga paramu e kore e taea te whakarite tika me te kore he hauwai hauwai.

Ko enei kitenga o mua tata nei e whakaatu ana i te kaha o te noho ki runga o Enceladus me te whakarato i nga tirohanga nui ki te matū matatini kei roto i te moana hohonu me te pupuhi. Ko te misioni Cassini kei te wetewete tonu i nga mea ngaro o Saturn me ona marama, e whakatata atu ana tatou ki te mohio ki te ora i tua atu o te whenua.