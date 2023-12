Whakarāpopototanga: Ko nga raraunga tata mai i te MAVEN orbiter o NASA i whakaatu i te kaha o te hau o Mars i te pikinga ohorere me te kore ohorere, ka pupuhi ki te tata ki te wha nga wa o te rahi mo nga ra e rua onge i te Hakihea i tera tau. I puta te kaupapa na te ngaro ohorere o te hau o te ra, ka poihau te hau i te taha o Mars e anga ana ki te ra. Ko te roopu MAVEN, i arahina e Jasper Halekas mai i te Whare Wananga o Iowa, i whakaatu i te miharo mo te ahuatanga i kitea, i whai waahi ahurei ki te ako i nga hihiri o te hau o Martian. Ko nga kitenga e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki te kukuwhatanga o Mars me te whai tikanga hoki mo te mohio ki nga aorangi-rite ki te whenua i waho o to tatou punaha solar.

I te wa o te roha koretake, i whakaatu ano nga raraunga a MAVEN i nga ahuatanga matua o te punaha Martian, penei i te aukutio-ahua-ahua-roimata, te wiri o te kopere, me te ionosphere, e whakawhānui ana i te ahua rite. Ko te kaupapa i puta mai i te rohe tere o te hau o te ra ka mau i te taha puhoi me te puruhi i ona rawa, ka waiho he rohe iti. I tae tenei rohe ki Mars i te ra Kirihimete i te tau 2022, ka taea e nga kaiputaiao te mataki me te tātari i te urupare hau o te ao.

I kii a Jasper Halekas i te mea he "whakamatautau putaiao tino pai" me te whakaatu i te hiranga o te ako i nga huihuinga o te ra me te ngaro o ratou kia mohio ai ki nga hihiko o nga hau aorangi. E matapae ana te kapa ka puta nga ahuatanga penei i nga wa maha i roto i nga tau e rua e whai ake nei, i runga ano i te mahi a te ra ka eke ki tona tihi. I te wa e tarai tonu ana nga kairangahau i nga raraunga MAVEN, kei te tumanako ratou ki te whai matauranga ano mo te hitori o Mars me te tere o te paheketanga o te hau o te ao.

E whakapono ana a Shannon Curry, te kaitirotiro matua mo te misioni MAVEN, he maha nga ahuatanga penei i te whanaketanga o Mars i nga piriona tau ki muri i te wa e kaha ake ana te ra. Ko enei mahi tino kino i whai waahi ki te matewai o Mars, he aorangi i maharatia na mua i noho te wai wai. Ma te taapiri i nga korero hou a MAVEN, e kii ana a Curry ka taea pea te whakatau tata te nui o te hau o Mars i te wa i horo me te tere o te maroke o te ao.

Hei whakamutunga, ko te roha ohorere o te hau o Mars e whai waahi nui ana mo nga kaiputaiao ki te whakahohonu ake i o raatau maaramatanga ki te whanaketanga o te ao me te whakamarama i nga ahuatanga e tika ana mo te oranga i runga i nga aorangi rite ki te whenua kei tua atu o to tatou punaha solar. Ko te tātari haere tonu o nga raraunga a MAVEN e kore e kore ka whai waahi ki te ahu whakamua i roto i te ao putaiao me te torotoro haere o o tatou hoa tata tiretiera.